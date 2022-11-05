蘇煥智幕僚混入台北市長辯論會鬧場 三立研擬提告

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2022台北市長選舉電視辯論會5日下午登場，一名身穿台灣維新黨參選人蘇煥智競選背心的男子（左2），在辯論會開始前一度衝上講台欲發言，但立刻被在場員警架離。中央社記者林長順攝 111年11月5日

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（中央社記者王心妤台北5日電）台北市長選舉電視辯論會今天登場，但有台灣維新黨幕僚朱翊銘身著舊款三立電視外套及帽子，假冒員工混入會場抗議；主辦的三立電視台發出聲明嚴正抗議，並擬正式提告。

三立新聞台與TVBS共同主辦的首場台北市長選舉電視辯論會，下午在台北國際會議中心舉行。無黨籍參選人黃珊珊、國民黨參選人蔣萬安及民進黨參選人陳時中依序登場。

三立電視聲明表示，辯論會現場遭一名身穿紅衣外套及藍色帽子男子混入會場，男子身分為台灣維新黨台北市長候選人蘇煥智幕僚朱翊銘，身上穿的三立電視外套及帽子經確認是10幾年前舊款式，今天現場並無任何三立工作人員穿著，該抗議人士也非三立電視員工。

三立電視表示，對於男子以不明手段、惡意取得並非三立電視員工正式服裝、假冒三立電視員工一事，表達嚴正抗議，並研擬正式提出告訴，以捍衛三立電視聲譽。（編輯：孫承武）1111105