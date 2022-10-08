台灣設特別行政區 藍綠看法不同

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全球首富馬斯克為解決中國與台灣之間的緊張關係獻計，建議把台灣的部分控制權交給北京當局。（圖取自instagram.com/elonrmuskk）

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（中央社記者趙麗妍台中8日電）全球首富馬斯克（Elon Musk）建議建立台灣特別行政區。立法院副院長蔡其昌表示，他的事業都沒在中國大陸時，談兩岸關係會比較準確；國民黨籍立委江啟臣則說，凸顯世界對台海安全的憂心。

馬斯克接受英國「金融時報」（Financial Times）訪問時說：「我的建議是…為台灣設想一個合理可行的特別行政區，可能無法讓所有人都滿意。」

立法院副院長、民進黨台中市長參選人蔡其昌今天出席蔡其昌、李天生聯合競選總部成立大會，他接受媒體訪問時表示，只要確保中華民國、台灣的主權存在，台灣的民主、自由、法治存在，兩岸很多事情都可以坐下來好好談。

蔡其昌說，要把中華民國、台灣的主權消滅，台灣人不能接受。台灣沒有民主、自由、法治，台灣人民也不能接受。至於，馬斯克所說的話，等到未來某一天，他的事業都沒有在中國時，再來聽聽他對兩岸關係的說法，會比較準確。

國民黨立委、台中市長盧秀燕競選總部競選總幹事江啟臣上午在競選總部主持競選捐款小物開箱活動，接受媒體聯訪。對此，江啟臣則認為，可見全世界多麼關心台海安全問題，國家安全最大的責任在於國家的元首，中華民國是一個主權獨立國家，後天就是中華民國的國慶日，這個問題非常適合問總統蔡英文。

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江啟臣強調，作為一個市民、一個民意代表，很了解民眾的心情，馬斯克凸顯全世界對台海安全的憂心，大家都不願意看到戰爭帶來的破壞，包括對全球經濟的影響，蔡總統作為國家元首，主責兩岸外交國防，應該正視大家對台海安全的憂心。

此外，新北市長侯友宜上午接受媒體聯訪，被問到這議題時說，捍衛中華民國，守護台澎金馬這塊土地是所有人決心與意志，永不動搖，大家一起團結面對。國民黨台北市長參選人蔣萬安，也被問及馬斯克提出的台灣特別行政區構想時表示，中華民國是主權獨立的國家，「我愛中華民國、我愛台灣」。（編輯：黃世雅）1111008