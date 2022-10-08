馬斯克談俄烏才惹議 又獻計成立台灣特別行政區

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全球首富馬斯克為解決中國與台灣之間的緊張關係獻計，建議把台灣的部分控制權交給北京當局。（路透社）

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（中央社華盛頓7日綜合外電報導）全球首富馬斯克（Elon Musk）日前為俄羅斯與烏克蘭戰爭構思和平計畫，引來烏方譴責，如今又為解決中國與台灣之間的緊張關係獻計，建議把台灣的部分控制權交給北京當局。

馬斯克接受英國「金融時報」（Financial Times）訪問時說：「我的建議是…為台灣設想一個合理可行的特別行政區，可能無法讓所有人都滿意。」

馬斯克在這篇今天刊出的訪問裡被問到中國議題時，給了上述回應。馬斯克的電動車大廠特斯拉（Tesla）在上海設有一座超級工廠，產量約占特斯拉去年全球交車量的一半。

他還說：「我認為有可能，實際上或許他們可以做些比香港更寬鬆的安排。」

此外，馬斯克說，北京當局曾試圖要他保證不會在中國提供太空探索科技公司（SpaceX）的「星鏈」（Starlink）網路服務。

馬斯克表示，他認為因台灣而起的衝突勢不可免，並警告衝突一旦發生，不只會對特斯拉產生潛在影響，對蘋果公司（Apple Inc）及範圍更廣的經濟也一樣。

馬斯克本週稍早建議烏克蘭永久割讓克里米亞（Crimea）給俄羅斯，並在聯合國支持下舉辦新的公民投票，以決定被俄國占領的烏國領土的命運；他還建議烏克蘭採取中立。

這些點子引來烏克蘭總統澤倫斯基（Volodymyr Zelenskyy）嚴厲批評，他在推特（Twitter）發起民意調查，詢問「大家喜歡哪一個？支持烏克蘭的馬斯克？還是支持俄羅斯的馬斯克？」在240萬左右的票數中，近8成選擇「支持烏克蘭的馬斯克」。（譯者：曾依璇/核稿：盧映孜）1111008