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馬斯克與推特訴訟戰再現轉折 未來事件發展預測

2022/10/5 09:12（10/5 09:20 更新）
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世界首富馬斯克致函推特公司，表示將按照原先協議以每股54.20美元價格完成收購。（路透社）
世界首富馬斯克致函推特公司，表示將按照原先協議以每股54.20美元價格完成收購。（路透社）
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（中央社舊金山4日綜合外電報導）美國億萬富豪馬斯克與推特公司打了數個月的法律戰今天出現另一個轉折，馬斯克似乎回到今年4月的原點，提議以440億美元（約新台1兆4088億元）收購推特。

然而，美聯社報導，這起事件尚未落幕。推特（Twitter）表示計劃以先前同意的價格完成交易，但雙方仍將就馬斯克（Elon Musk）稍早試圖中止交易的行動，預定10月17日在德拉瓦州出庭。

● 馬斯克擁有推特了嗎？

不，他沒有擁有推特，目前還不清楚他是否或何時會收購推特。本週的事件發展是，馬斯克的律師致函推特，說明只要他獲得銀行允諾的債務融資，以及假如德拉瓦州衡平法院（Delaware Chancery Court）撤銷推特對他提出的訴訟，他將會完成交易。

但推特不太可能會放棄法律程序，除非已確認這次交易是玩真的，而非耍弄花招的詭計。

● 接下來會發生什麼事？

德拉瓦州此案的主審法官尚未公開對馬斯克的新提議發表意見，但她發表的言論將決定接下來的走向。

路易斯安那州杜蘭大學（Tulane University）法律系副教授李普頓（Ann Lipton）說，假如推特無法確定交易將完成，推特預定6日就馬斯克收購案展開的取證程序及10月17日的審訊都仍將持續進行。

李普頓說：「推特不太可能會中止取證程序，除非獲得百分之百的保證。」

李普頓說，如果這項交易確實持續進行，馬斯克可能將在數天內接管推特，無論他與他的共同投資人要花多少時間籌措現金。（譯者：張曉雯/核稿：李佩珊）1111005

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