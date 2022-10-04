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推特付費用戶將開放編輯貼文 紐澳加用戶搶先測

2022/10/4 10:58（10/4 11:08 更新）
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（中央社舊金山3日綜合外電報導）社群媒體推特（Twitter）今天表示，將對澳洲、紐西蘭和加拿大的Twitter Blue訂閱用戶推出編輯推文功能。

法新社報導，總部位於舊金山的科技巨擘推特在推文中寫道，外界引頸期盼已久的編輯工具測試工作「進行得很順利」，還說「很快」就會在美國開放測試。

推特在部落格中寫道：「編輯推文（Edit Tweet）是一項能讓人能在發表推文後進行修改的功能。把它想成是能在一段短暫時間內修改錯字、補上漏掉的標籤和做更多潤飾。」

推特指出，這項工具能讓用戶在最初發表推文後的30分鐘內編輯推文，最多5次。

推特表示，一個看起來像是歪斜的鋼筆或鉛筆的圖案將表示推文已經過編輯，另將開放「檢視歷史紀錄」功能，讓人查看修改的內容為何。

根據推特網站說明，Twitter Blue訂閱費用為每個月5美元（約新台幣160元）。

推特今年4月表示正在考慮做出這項改變後不久，電動車龍頭特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）也曾表態支持推特推出編輯功能。馬斯克先前終止規模440億美元的推特收購案，因而與推特對簿公堂。

推特說，Twitter Blue用戶能「搶先使用這項功能，在它正式於推特上路前幫助我們測試」。目前美國、加拿大和紐澳都已開放訂閱Twitter Blue服務。

推特表示，做出這項調整的目標，是為了讓「推文的動作變得更貼近人、更沒有壓力」。「大家應該能以對自己來說有意義的方式參與對話，我們會繼續這麼做，讓此事變得輕鬆自如。」（譯者：李佩珊/核稿：張曉雯）1111004

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