馬斯克控推特隱瞞資安漏洞 盼終止收購交易

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（中央社美國德拉瓦州威明頓15日綜合外電報導）根據今天一份法庭文件，美國億萬富豪馬斯克指控社交媒體公司推特隱瞞資料安全方面的嚴重漏洞，涉嫌詐欺，認為這應足以允許他終止440億美元的收購交易。

路透社報導，全球首富馬斯克（Elon Musk）修改了他先前提出的訴訟，採納推特（Twitter）吹哨者、該公司前資安主管扎特科（Peiter Zatko）的指控。扎特科13日告訴美國國會，這個具有影響力的社交媒體平台遭到外國代理人干預。

馬斯克稱，根據扎特科所提指控，足以說明推特犯下詐欺和違約行為。

推特稱，公司對扎特科的指控進行過內部調查，確定他的說詞缺乏依據。推特曾表示，扎特科因表現不佳遭到公司解僱。

馬斯克還指稱，推特對他隱瞞該公司未遵守與美國聯邦貿易委員會（FTC）於2011年就用戶資料達成的協議。

修正後的訴狀表示：「無庸贅言，最新揭露的事實無可否認地表明，出於眾多獨立充分的理由，馬斯克這一方完全有權退出併購協議。」

推特發布聲明稱，公司正等待10月17日在德拉瓦州展開的5天審判。「馬斯克先生的說法與事實不符、在法律上不充分，且在商業上不相干。」

推特的律師在法庭上表示，馬斯克加入的吹哨者說詞，不能作為終止交易協議的理由，也沒有達到詐欺的標準。

馬斯克已要求德拉瓦州法官裁定他沒有義務完成交易，而推特希望法官命令馬斯克以每股54.20美元價格完成收購。推特股價15日上漲0.6%，以每股42.14美元作收。（譯者：楊明暐/核稿：戴雅真）1110916