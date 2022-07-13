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推特告馬斯克收購案違約 要求法院9月開庭審理

2022/7/13 09:32（7/13 09:45 更新）
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馬斯克8日宣布終止推特交易案，推特公司12日正式提起訴訟，指控他違反440億美元收購案合約。（圖取自Unsplash圖庫）
馬斯克8日宣布終止推特交易案，推特公司12日正式提起訴訟，指控他違反440億美元收購案合約。（圖取自Unsplash圖庫）
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（中央社舊金山12日綜合外電報導）法院文件指出，推特公司（Twitter Inc）今天正式提起訴訟，指控全球首富馬斯克（Elon Musk）違反440億美元收購案合約，要求法院9月中開庭審理。

綜合法新和路透社報導，這項在美國德拉瓦州提起的告訴，敦促法院下令馬斯克完成他收購推特的交易，主張任何金融損害賠償都無法彌補他所造成的損害。

而推特在提告文件中指出，「馬斯克的所作所為證明了，他想要逃避自己在自由意識下簽署的一起具有法律約束力的合約，並在過程中傷害推特。」文件指出，「由於被告違約，推特已經受到損害，並將持續遭受無法彌補傷害之累。」

推特並另外遞交文件，要求法院於9月中旬安排4天庭訊。

消息傳出後，推特盤後交易股價聞訊微幅上漲。

馬斯克尚未回覆路透社在置評上的請求。

韋德布希證券公司（Wedbush）分析師艾夫斯（Dan Ives）在給投資人的報告中說，法律專家以及市場分析師認為，推特在這場官司占有上風。

馬斯克連續數週揚言放棄收購推特之後，本月8日決定終止交易。馬斯克律師團遞交美國證券管理委員會（SEC）資料所含的信件指出，馬斯克指控推特在假帳號的數量上提出「誤導性」陳述。

推特替平台上的假帳號監督問題提出辯護，還說會向馬斯克提告，逼他完成交易。這宗交易內含10億美元分手費。

推特聲稱假帳號的數量不到總數的5%，但馬斯克質疑實際上不只這個數。（譯者：徐睿承/核稿：蔡佳敏）1110713

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