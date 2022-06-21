馬斯克兒子申請改名改性別 斷絕與首富爸關係

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Tesla執行長馬斯克（圖）的跨性別孩子最近提交法律文件申請改名與改性別，也表明不想與他的首富父親有任何關係。（圖取自instagram.com/elonrmuskk）

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（中央社洛杉磯20日綜合外電報導）美國電動車大廠特斯拉（Tesla）執行長馬斯克（Elon Musk）的跨性別孩子最近提交法律文件申請改名與改性別，也表明不想與他的首富父親有任何關係。

路透社報導，馬斯克的兒子塞維爾．亞歷山大．馬斯克（Xavier Alexander Musk）今年4月向加州聖塔蒙尼加（Santa Monica）的洛杉磯郡高等法院提交申請，想要放棄他那知名的姓氏，同時換發新的出生證明為女性。這個消息經由部分網路媒體報導而曝光。

根據透過法務訊息網站PlainSite.org取得的法院文件，塞維爾在最近滿18歲，也就是加州法定年齡，他已要求法院將他的性別從男性更改為女性，並且登記新名字。

線上文件中可見他的名字經過修訂。塞維爾的母親是朱斯蒂娜．威爾森（Justine Wilson)，她在2000年與馬斯克結婚，2008年離婚。

報導並未進一步說明馬斯克這對父子之間的裂痕。馬斯克最近正試圖以440億美元收購社群平台推特（Twitter）。

馬斯克的律師和特斯拉媒體辦公室今天都未回應路透社尋求置評的電郵。

馬斯克上個月曾宣布支持共和黨，而共和黨的民選代表支持各州一系列限制跨性別者權利的立法。馬斯克本月還表示，他也許會支持佛羅里達州州長迪尚特（Ron DeSantis）角逐2024年總統大選。

迪尚特在佛州州長任內曾拒絕COVID-19（2019冠狀病毒疾病）防疫限制措施，並簽署法案限制學校課堂討論LGBTQ（同性戀、雙性戀、跨性別及酷兒）議題。（譯者：陳怡君/核稿：盧映孜）1110621