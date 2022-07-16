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推特盼9月審理收購破局案 馬斯克要求2023年再議

2022/7/16 15:48
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（中央社舊金山15日綜合外電報導）美國億萬富豪馬斯克放棄以440億美元收購社群媒體推特，推特循法律途徑以求完成交易，向法院聲請於9月展開審理。馬斯克今天要求法院予以駁回，同時聲請延到明年再開庭。

法新社報導，根據美國媒體援引法院文件指出，馬斯克（Elon Musk）的律師團隊指責推特（Twitter）董事會意圖讓此案速審速決。

推特本月12日控告馬斯克毀棄自己簽署的收購合約，稱他終止交易的策略是「典型的虛偽」。

推特向德拉瓦州（Delaware）法院提出的訴訟案，要求法院強制馬斯克完成收購交易，因為任何罰款都無法彌補馬斯克造成的損失。

推特希望於9月展開審理，以免目前不利於推特的不確定期拖長。

但馬斯克以相關要素錯綜複雜為由，要求法院等到2023年2月13日之後再審理。

馬斯克今年4月底同意收購推特，但他後來指控推特在假帳號數量上提供「誤導性」陳述，上週決定終止交易。

這可能導致馬斯克與推特之間打上漫長的法律戰。推特為自己監管假帳號的行動辯護，聲稱假帳號的數量不到總數的5%，並矢言一定要馬斯克完成交易；馬斯克則質疑數字不實，認為應該有遠更多假帳號存在。

馬斯克的律師團隊說，要證明假帳號的數量，必須分析非常大批的資料。

預審將於19日在德拉瓦州的商業法院舉行。（譯者：曾依璇/核稿：張正芊）1110716

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