馬斯克不買推特 舊金山科技商圈變數多

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者周世惠舊金山12日專電）遠端工作的選項在疫情期間曾帶動一波人才出走舊金山。世界首富馬斯克（Elon Musk）上週終止440億美元推特購買案，對舊金山的發展再添不確定性。

市場街（Market St.）是舊金山的主要交通動脈，沿線商店、辦公大樓雲集，常與紐約的第五大道相提並論，且有步行可達舊金山市政廳的便利。

包括社群平台推特（Twitter）、共乘及外送服務公司優步（Uber）和前身為廣場（Square，暫譯）的行動支付公司卜洛克（Block，暫譯）總部設於此；另有音頻降噪及編碼壓縮專業的杜比（Dolby）公司、軟體公司Zendesk 及社交娛樂網Reddit等企業進駐。在COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情爆發之前，大量工作機會為該區帶來繁榮。

不過，大約10多年前全球經濟衰退之際，舊金山與6到11街交錯的中市場街（Mid-Market）商圈曾經乏人問津、沈寂蕭條，以至於夜晚經常有汽車竊案和搶劫事件。

不過，2011年到2019年間的工資稅減免（payroll tax break）政策、加上軟體科技業興盛，才讓該區又蛻變為世界首屈一指的辦公中心。

「舊金山紀事報」今天報導，總部位於舊金山的推特是中市場街商圈最大的企業承租者。推特承諾員工可以永遠在家工作，近日又宣布停止招募和資遣員工的消息，這對辦公大樓未來的使用狀況與人氣帶來變數。

Uber總部原本僅與推特總部一街之隔，去年3月Uber搬到NBA勇士隊大通中心（Chase Center）球場所在的米慎灣（Mission Bay）附近。另外，科技公司Block明年租約到期之後，也會搬離開市場街商圈。

報導指出，當數萬員工可以有在家工作的選項，遠端上班時代對辦公空間的需求變少，更多科技公司離開市中心，舊金山市場街作為科技中心的意義被架空。

根據房地產諮詢公司高緯環球（Cushman & Wakefield）資料，今年第2季，市場街中段辦公室的空屋率達24.5%。儘管這不是歷史上最糟糕的時刻，2003年科技泡沫化後，該區的空屋率曾達38.2%。

推特目前並沒有改變永久在家工作的政策。馬斯克大力反對遠端工作，他旗下的電動車大廠特斯拉（Tesla）和太空事業SpaceX的員工必須返回辦公室上班；在疫情爆發之初，2020年他不顧地方政府的防疫命令，堅持特斯拉佛利蒙特工廠正常運作。

隨著馬斯克購買推特案破局、走上法庭，在雙方的法律訴訟終止之前，推特可能不會改變遠距工作政策。

少了上班族和其他購物者的消費，對於商圈經濟是一大打擊，推特辦公大樓店面商家的業績，相對於疫情前掉了90%。

舊金山市場街的起落是一面鏡子，反映出舊金山市區在遠距工作時代的掙扎，以及困擾當地數十年的遊民與濫用藥物等公共安全的問題。對於城市的執政者、地方商家和居民來說是個無情的挑戰。

舊金山市長布里德（London Breed）近日提出兩年2540萬美元（約新台幣7.6億元）的預算案，以「街上大使」計劃協助觀光客的行動安全。另一項800萬美元（約新台幣2.4億元）的經濟核心復甦基金，邀請藝術家和快閃商店等為空蕩蕩的街道帶來人氣、改善舊金山公共空間。

布里德在一篇部落格文章寫道，舊金山的問題「沒有簡單的解決方案」。舊金山會如何復甦、長遠工作模式的趨勢為何、誰是新的進駐者將是市場下一個觀察重點。（編輯：高照芬）1110713