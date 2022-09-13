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不管馬斯克停止收購 傳推特多數股東同意出售公司

2022/9/13 17:43
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（中央社班加羅爾12日綜合外電報導）知情消息人士今天表示，推特公司（Twitter）大多數股東已投下贊成票，同意將推特以440億美元價格，出售給電動汽車公司特斯拉（Tesla Inc）的億萬富豪執行長馬斯克。

消息人士說，是否贊成這項交易，明天是推特股東投票的截止日，但今天晚間為止已有足夠投資人投票，確定了結果。

對此，推特公司和馬斯克（Elon Musk）的代表，並未立即回應路透社的置評請求。

馬斯克已告知推特公司，他不會繼續收購，並稱他是被平台上的垃圾帳戶數量所誤導，他也未被告知推特與一位高層主管所達成的薪酬和解案。雙方預定下個月對簿公堂。

當前股市低迷，讓馬斯克在4月簽署、以每股54.2美元收購推特的交易協議顯得昂貴，外界普遍預期，推特的股東會對這項交易投下贊成票。目前推特股價徘徊在41美元左右。

推特的律師表示，馬斯克想要退出這場交易的理由是「無效且錯誤的」。

推特與馬斯克訴訟案預定10月17日在德拉瓦州衡平法院（Delaware Chancery Court）開庭。

馬斯克的律師並未立即對此發表評論。（譯者：紀錦玲/核稿：楊昭彥）1110913

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