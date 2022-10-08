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馬斯克提台灣特別行政區 引發中國不滿批妄議

2022/10/8 17:00
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（中央社台北8日電）全球首富馬斯克建議將台灣設為特別行政區，引發中國不滿。中國外交部今天強調「台灣問題是中國的內政」，暗指馬斯克干涉內政；官媒央視新聞更指馬斯克發表不當言論，「妄議」台灣問題。

據環球網報導，中國外交部發言人毛寧8日下午主持例行記者會。路透社記者提問稱，美國特斯拉公司首席執行官馬斯克（Elon Musk）日前在接受金融時報採訪時說，避免台海衝突的方法就是為台灣設立一個合理的「特別行政區」，事實上可能會達成一個比香港更寬鬆的約定。

毛寧回應稱，首先，「台灣問題是中國的內政」，中方解決台灣問題的立場是一貫的、明確的，將繼續堅持「和平統一、一國兩制」的基本方針，以最大誠意盡最大努力實現兩岸和平統一。

毛寧說，同時，中方將堅決粉碎「台獨」分裂圖謀，堅決遏制外部勢力干涉，堅決捍衛國家主權和領土完整。

央視新聞報導中國外交部回應馬斯克的上述新聞時， 標題是「馬斯克妄議中國台灣問題，外交部回應」，還將路透社記者提問的內容更改為：馬斯克在接受媒體採訪時提到「有關兩岸局勢的不當言論」。（編輯：楊昇儒/呂佳蓉）1111008

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