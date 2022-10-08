更多編輯台推薦新聞：
台灣12月初主辦亞洲大會 行銷淡蘭、樟之細路等4條步道
生活

台灣12月初主辦亞洲大會 行銷淡蘭、樟之細路等4條步道

與麟洋配同當選十大傑出青年 炎亞綸：台灣思想自由讓我突破框架
生活

與麟洋配同當選十大傑出青年 炎亞綸：台灣思想自由讓我突破框架

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻
文化

影片／京都橘高校圓山大飯店快閃表演 樂器掛「日台友情」全場嗨翻

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打
生活

次世代疫苗18歲以上預約查詢這裡看 新北桃園台中高雄設點隨到隨打

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
俄羅斯連接克里米亞橋梁爆炸 俄媒：汽車炸彈所致
首頁 / 政治
馬斯克
新聞專題
馬斯克1/119
首頁 / 政治

馬斯克提台灣特別行政區 立委不滿嗆抵制特斯拉

2022/10/8 14:03（10/8 14:21 更新）
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者溫貴香台北8日電）美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克接受媒體訪問談到兩岸局勢，建議台灣成為特別行政區，朝野立委今天同聲反對。民進黨立委趙天麟甚至主張，若馬斯克的論述不改，就無限期抵制特斯拉。

全球首富馬斯克（Elon Musk）日前為俄羅斯與烏克蘭戰爭構思和平計畫，引來烏方譴責，如今又為解決中國與台灣之間的緊張關係獻計，建議把台灣的部分控制權交給北京當局，讓台灣成為「特別行政區」。

民主進步黨立法院黨團幹事長羅致政受訪表示，兩岸關係中最重要是台灣的民主、自由與人權，但這顯然都不在馬斯克的想法之中，「可以理解馬斯克要做生意必須配合一些說法」，但現在全世界更在意如何確保台灣的民主、人權與自由。

中國國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，馬斯克在中國大陸做生意，是一個成功的企業家，但以自己的經濟立場看兩岸關係，這樣的建議不可行，國民黨團反對。中華民國是一個主權獨立的國家，國民黨堅持捍衛中華民國主權，維持民主自由制度。

時代力量立法院黨團總召邱顯智說，台灣面對一個獨裁的中國，不斷文攻武嚇，時代力量主張台灣必須增加國防預算，強化國防自我防衛能力，強烈反對馬斯克的建議。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，馬斯克的說法凸顯台灣的戰略地位非常重要，台海的和平與穩定牽動全球經濟的發展，但各國人士都必須尊重台灣主權；最重要是台灣人自己的選擇。（編輯：黃瑞弘）1111008

延伸閱讀
台灣設特別行政區 藍綠看法不同馬斯克談俄烏才惹議 又獻計成立台灣特別行政區
馬斯克
法官暫停推特訴馬斯克案 為完成交易設最後期限馬斯克願原價買推特 傳阿波羅第六街退出融資協商
特斯拉
苗栗台1線造橋路段 騎士遭特斯拉撞擊噴飛身亡特斯拉自駕車遭控廣告不實 顧客提集體訴訟
中央社「一手新聞」 app
iOS App下載Android App下載

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

地機族
請繼續下滑閱讀
馬斯克談俄烏才惹議 又獻計成立台灣特別行政區