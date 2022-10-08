馬斯克提台灣特別行政區 立委不滿嗆抵制特斯拉

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（中央社記者溫貴香台北8日電）美國電動車大廠特斯拉執行長馬斯克接受媒體訪問談到兩岸局勢，建議台灣成為特別行政區，朝野立委今天同聲反對。民進黨立委趙天麟甚至主張，若馬斯克的論述不改，就無限期抵制特斯拉。

全球首富馬斯克（Elon Musk）日前為俄羅斯與烏克蘭戰爭構思和平計畫，引來烏方譴責，如今又為解決中國與台灣之間的緊張關係獻計，建議把台灣的部分控制權交給北京當局，讓台灣成為「特別行政區」。

民主進步黨立法院黨團幹事長羅致政受訪表示，兩岸關係中最重要是台灣的民主、自由與人權，但這顯然都不在馬斯克的想法之中，「可以理解馬斯克要做生意必須配合一些說法」，但現在全世界更在意如何確保台灣的民主、人權與自由。

中國國民黨立法院黨團總召曾銘宗表示，馬斯克在中國大陸做生意，是一個成功的企業家，但以自己的經濟立場看兩岸關係，這樣的建議不可行，國民黨團反對。中華民國是一個主權獨立的國家，國民黨堅持捍衛中華民國主權，維持民主自由制度。

時代力量立法院黨團總召邱顯智說，台灣面對一個獨裁的中國，不斷文攻武嚇，時代力量主張台灣必須增加國防預算，強化國防自我防衛能力，強烈反對馬斯克的建議。

民眾黨立法院黨團總召邱臣遠表示，馬斯克的說法凸顯台灣的戰略地位非常重要，台海的和平與穩定牽動全球經濟的發展，但各國人士都必須尊重台灣主權；最重要是台灣人自己的選擇。（編輯：黃瑞弘）1111008