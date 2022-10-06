傳馬斯克和推特訴訟可望達協議 為完成收購鋪路
2022/10/6 09:55（10/6 10:17 更新）
路透社引述知情人士報導，世界首富馬斯克和推特公司最快可能5日達成協議以結束訴訟。（路透社）
（中央社德拉瓦州威明頓5日綜合外電報導）路透社引述知情人士報導，世界首富馬斯克和推特公司（Twitter）最快可能今天達成協議以結束訴訟，並可望為馬斯克完成440億美元的推特收購案鋪路。
電動車大廠特斯拉（Tesla Inc）執行長馬斯克（Elon Musk）3日晚間曾向推特提議，如果推特願意撤告，他將依原協議，以每股54.2美元收購推特。
不過，推特的法律團隊尚未接受這項提議，法官表示，她正在為即將到來的審判做準備。
德拉瓦州衡平法院（Court of Chancery）法官麥考米克（Kathaleen McCormick）在今天的法院文件中指出：「各方都沒有提出暫停訴訟的申請，也沒有任何一方要求停止訴訟。因此，我將繼續推進訂於2022年10月17日的審判。」
推特的法律團隊和馬斯克的律師昨天向法官最新通報說，雙方試圖克服相互不信任，並找到完成交易的程序。
代表推特股東對馬斯克提出集體訴訟的律師漢拉罕（Michael Hanrahan）寫信給法官說，馬斯克應被要求支付「大量押金」，以防他再次違背完成收購的承諾。此外，馬斯克還應對延遲完成交易所產生的利息負責。
推特股價今天收盤下跌1.3%，來到51.3美元；昨天觸及馬斯克和推特4月同意以每股54.2美元收購以來的最高水準。（譯者：紀錦玲/核稿：陳昱婷）1111006
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