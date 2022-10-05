推特公司證實馬斯克將按原協議完成收購
2022/10/5 05:02（10/5 07:23 更新）
世界首富馬斯克（圖）致函推特公司，表示將按照原先協議以每股54.20美元價格完成收購。（路透社）
（中央社舊金山4日綜合外電報導）推特公司（Twitter Inc）告訴監管當局，世界首富馬斯克致函推特公司，表示將按照原先協議以每股54.20美元價格完成收購。
馬斯克將按原協議完成收購的消息傳出後，推特股價今天收盤大漲22%至每股52美元。
法新社報導，推特公司推文表示：「公司的意向是以每股54.20美元價格完成交易。」這證實馬斯克（Elon Musk）似乎正放棄取消收購的法律訴訟。
馬斯克在信函中列舉的條件包括法院立即停止所有訴訟行動。
這項4月達成協議的440億美元交易，在經過數月纏訟後，可望塵埃落定。
德拉瓦州衡平法院（Delaware Chancery Court）原預定10月17日開庭審理本案，為期5天。
美國券商韋德布希（Wedbush）分析師艾夫斯（Daniel Ives）表示，這是馬斯克承認勝訴機率不大的最明顯跡象。（譯者：陳政一）1111005
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