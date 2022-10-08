馬斯克提特別行政區 陸委會：台灣人民不接受

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全球首富馬斯克提議將台灣設為特別行政區，陸委會回應，馬斯克這個單純以企業投資利益考量的建議，台灣人民不會接受。圖為馬斯克2020年1月在中國上海出席活動。（中新社）

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（中央社記者呂佳蓉台北8日電）針對全球首富馬斯克（Elon Musk）提議將台灣設為特別行政區，陸委會回應，馬斯克這個單純以企業投資利益考量的建議，台灣人民不會接受，歡迎馬斯克有機會來台交流實際瞭解。

馬斯克在接受英國金融時報（Financial Times）訪問時談及兩岸局勢說：「我的建議是…為台灣設想一個合理可行的特別行政區，可能無法讓所有人都滿意。」

陸委會今天透過書面表示，馬斯克單純以企業投資利益考量，提出將一個民主國家變成另一個專制國家的特別行政區建議，台灣或任何國家人民都不會接受。

陸委會指出，中華民國台灣在區域民主政治及全球科技經濟占據關鍵位置，不是任何商業交易或收購下的產物，也早已拒絕中共的任何制度性安排。

陸委會表示，台灣在半導體等高科技產業供應鏈的優勢，長期以來也與特斯拉公司合作。「我們歡迎馬斯克先生等國際企業人士有機會來台訪問交流，實際瞭解台灣民主自由創新發展，帶動世界技術文明進步，與共黨專制市場體制、惡意脅迫打壓是截然不同的。」（編輯：楊昇儒）1111008