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黃珊珊：辯論會分數由市民打 期待多關心選舉[影]

2022/11/5 18:08（11/6 00:50 更新）
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無黨籍台北市長參選人黃珊珊5日下午出席台北市長選舉辯論會後記者會，針對自己會中表現發表總結及感想，也對另外兩名參選人辯論陳述發表看法。中央社記者郭日曉攝　111年11月5日
無黨籍台北市長參選人黃珊珊5日下午出席台北市長選舉辯論會後記者會，針對自己會中表現發表總結及感想，也對另外兩名參選人辯論陳述發表看法。中央社記者郭日曉攝　111年11月5日
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（中央社記者陳昱婷台北5日電）台北市長選舉辯論會落幕，無黨籍參選人黃珊珊說，今天過程平順，但對手出現實問虛答狀況，還上演「藍綠惡鬥實境秀」，至於自己的分數將交給市民來打，期待市民多關心選舉。

由三立新聞台及TVBS共同舉辦的台北市長選舉電視辯論會今天下午登場，黃珊珊在會後記者會說，她從登記參選開始，就很希望與國民黨對手蔣萬安、民進黨對手陳時中辯論，很高興也感謝三立跟TVBS攜手促成這次活動。

黃珊珊指出，今天過程平順，但相當遺憾的是，在她詢問台北市缺電現況的解方時，有實問虛答的狀況，缺電是現在進行式，攸關台北未來的經濟發展，跳電、限電每天都在發生，但2人都沒有具體回答，「我覺得他們都還搞不清楚狀況」。

不過，黃珊珊表示，她要感謝蔣萬安及陳時中肯定市府這8年來的政績，因為2人提出的政見大部分是在既有基礎上加碼，等同於不斷稱讚現在已經在做的事情，所以這場辯論會反而讓更多人了解到，台北市這8年並沒有停滯。

對於今天的表現分數，黃珊珊說，她本來很期待另外2人能夠針對市政提出新的創意或見解，卻只看到「藍綠惡鬥實境秀」，至於自己的分數則要交給市民來打，希望具備獨立思考能力的市民都能從這場辯論會開始關心選舉。

黃珊珊強調，民主社會裡的每個人都是自由的，但要每個人都有自由意志才是真正的民主，「市民沒有藍也沒有綠，都是被操弄才會分成藍跟綠。」

她說，不共戴天的藍、綠用意識形態綁架人民，不願為了市民一起工作，但他們發現台北市的中間選民開始形成無法被顏色劃分的新板塊，因此不斷談論棄保，試圖麻痹、綁架還在猶豫的人。

黃珊珊呼籲，市民的選票及意志都是自由的，請選出最適合這個城市的人、也就是黃珊珊來當市長，才能讓各界人才及不同立場的人一起合作，「如果把台北交回給這兩個政黨，我跟各位說，那絕對會是一場新的災難。」（編輯：張銘坤）1111105

台北市長選舉電視辯論會5日下午圓滿落幕，無黨籍參選人黃珊珊（右2）會後與競選團隊一同出席記者會，黃珊珊也再度強調自身行政經驗與歷練，籲請民眾支持。中央社記者郭日曉攝 111年11月5日
台北市長選舉電視辯論會5日下午圓滿落幕，無黨籍參選人黃珊珊（右2）會後與競選團隊一同出席記者會，黃珊珊也再度強調自身行政經驗與歷練，籲請民眾支持。中央社記者郭日曉攝 111年11月5日
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