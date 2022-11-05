辯論會針對陳時中？蔣萬安：對2候選人同樣尊重

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國民黨台北市長參選人蔣萬安5日下午出席台北市長選舉辯論會，公開發表政策願景，會後出席記者會時自評表現，也回應現場媒體提問。中央社記者郭日曉攝 111年11月5日

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（中央社記者陳怡璇台北5日電）台北市長選舉辯論會今天落幕，國民黨蔣萬安在辯論後記者會，被問到是不是針對民進黨對手陳時中提問時否認，表示對2名候選人一樣尊重，市民期待回歸公共議題討論。

蔣萬安在辯論會後舉辦記者會表示，利用辯論會有限的時間跟大家討論他對北市的願景，跟無黨籍對手黃珊珊有很多市政討論，但陳時中依然提很多政治或意識形態問題。蔣萬安說，希望選舉回歸公共議題主軸。

接受媒體聯訪時，蔣萬安被問及似乎針對陳時中提問，蔣萬安表示，有就松山機場遷移、育兒政策等題目請教黃珊珊，對2名候選人都同樣尊重。

媒體追問，網友對蔣萬安辯論表現評價頗高，蔣萬安則表示，與團隊盡力做最好準備、做足功課，評價就交給市民評斷。

對於網友評價3人辯論會時都有看稿，令人感覺「出戲」，蔣萬安競選團隊總幹事林奕華圓場說，這代表每個陣營都認真準備辯論，重要的是確實傳達對台北市的理念。

而有網友認為蔣萬安沒有回答到社宅議題，蔣萬安重申，就如同他在辯論會上說的，社宅數量不是解決居住問題的萬靈丹，因為數量永遠不會夠，需要多元政策的加入，以財務平衡、高行政效率一起助陣。（編輯：張銘坤）1111105

2022台北市長選舉電視辯論會5日圓滿落幕，國民黨籍參選人蔣萬安會中強調要以「4項發展、5大中心」改造台北、走進世界，會後並出席記者會受訪回應媒體提問。中央社記者郭日曉攝 111年11月5日