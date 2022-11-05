陳時中自評好學生 陳建仁肯定辯論表現超乎預期[影]

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（中央社記者蕭博文台北5日電）台北市長選舉電視辯論會今天登場，民進黨台北市長參選人陳時中會後表示辯論會的分數應交由大眾評比，但感謝團隊的協助，讓他犯的錯誤比較少，應該算得上好學生。

陪同出席會後記者會的競選總部主委、前副總統陳建仁則說，陳時中在辯論會上清楚地說明政見，可以看得出是有心為台北市服務的人選，表現很棒，超乎預期的好。

陳建仁還表示，高端疫苗在指揮中心公布成效，價格也已公開後，已經是世界上很好的疫苗，不太理解還被當成政治口水，希望大家能夠給高端一個肯定。

陳時中則表示，在辯論前當然有高度緊張，因為他不是辯論出身，非常感謝團隊的幫忙，教他如何面對，而他在臨場上力求穩定，把想講的講清楚；而團隊的提醒讓他犯的錯誤比較少，應該算是好學生。

媒體問到給自己與對手打幾分，陳時中回應說，打分數就交由廣大觀眾，他已經盡力了。

媒體追問，陳時中辯論會前表示要以政策為主，但今天在交互詰問中提出棄保議題，是基於什麼考量；陳時中則說，他的態度是希望集中在市政做辯論，縱使要討論疫情也不排除，但是不要用謾罵的心態，可以透過公開辯論來討論。

陳時中說，因為藍白之間傳出棄保的消息，希望透過辯論會讓國民黨台北市長參選人蔣萬安、無黨籍台北市長參選人黃珊珊把立場說清楚，而他當然是反對棄保，因為選舉是選賢與能，不是交換。

針對辯論會中被指接任衛福部長時成立少子化辦公室，卻只開了一次會便拿了新台幣7.91億元，陳時中說，這個7億不知道從何而來，指控要有證據，衛福部當時成立任務編組，將報告製作完畢後就結束，不會花到7億。

此外，蔣萬安昨天在臉書提及超商店員勸戴口罩遭刺死事件，陳時中表示，不管何時，消費社會悲傷的事情都是種情緒勒索，對社會正向發展沒有幫助，心理衛生、社會健康維護人人有責，若市長參選人連這樣的責任意識都沒有，坦白講不太好。（編輯：張銘坤）1111105

2022台北市長選舉電視辯論會5日下午在台北國際會議中心舉行，民進黨籍參選人陳時中出席發表政策理念，會後並出席記者會回應媒體提問。中央社記者謝佳璋攝 111年11月5日