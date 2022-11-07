曹興誠：台灣防疫成績舉世矚目 攻擊陳時中不公道

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（中央社記者林長順台北7日電）聯電創辦人曹興誠今天召開「為阿中部長說幾句公道話」記者會。他表示，台灣防疫成績舉世矚目，前防疫指揮官、民進黨台北市長參選人陳時中受到攻擊與侮辱，非常不公道。

曹興誠上午在台大校友會館召開「為阿中部長說幾句公道話」記者會，陳時中也出席與曹興誠同台，並表示感謝曹興誠的支持。

曹興誠指出，根據調查，從疫情爆發到今年9月，台灣是40國中死亡人數最低的第4名，僅次於新加坡、日本、紐西蘭，算是考90分以上，但防疫指揮官反而受到這麼多攻擊和侮辱，辛苦的醫療人員受到這樣的侮辱，這是不公道的。

他表示，台灣有這樣的防疫成績算是數一數二的，竟然有某候選人指控陳時中謀財害命，要為1萬多人死亡負責，這種話可以說傷天害理；台灣每年將近18萬人自然死亡，難道所有醫療人員都要負責嗎。

曹興誠說，他要感謝陳時中，尤其他已70多歲，是危險高齡，因為陳時中與衛福部團隊、醫療體系盡責盡力，「讓我老命能活下來」；他要反對對陳時中尖酸刻薄的攻擊。

他指出，做事情非常難，要罵人很容易，台灣面臨情勢複雜，尤其中國威脅武嚇，首都市長是要能做事的、能承擔責任的，要能經得起各種批評、謾罵，市長選票應給陳時中一個公道。

陳時中則表示，曹興誠願意出來講幾句公道話，讓他非常感謝，曹興誠非常中道，批評事情「恰到好處」。（編輯：陳仁華）1111107