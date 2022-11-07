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徐巧芯控陳時中鹹豬手 紙風車：不實影射停止抹黑

2022/11/7 00:09（11/7 08:56 更新）
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國民黨台北市議員徐巧芯6日指控民進黨台北市長參選人陳時中鹹豬手，紙風車執行長張敏宜呼籲停止人身攻擊。（圖取自facebook.com/HsuChiaoHsin）
國民黨台北市議員徐巧芯6日指控民進黨台北市長參選人陳時中鹹豬手，紙風車執行長張敏宜呼籲停止人身攻擊。（圖取自facebook.com/HsuChiaoHsin）
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（中央社記者王寶兒台北6日電）國民黨台北市議員徐巧芯今晚發布多張照片，指民進黨台北市長參選人陳時中在餐敘後向旁人伸出鹹豬手。紙風車執行長張敏宜晚間反擊說：「那是公開場合、文中的不實影射對李醫師非常不公平！請停止人身攻擊！」

徐巧芯今天晚間在臉書發文表示，10月6日晚間6時多，陳時中到中山區知名粵式餐廳用餐，且使用的是餐廳中最大、一晚低消要價新台幣8萬元的VIP包廂，「想必又是紅酒加唱歌的夜晚」。

對此，紙風車執行長張敏宜晚間立刻在徐巧芯臉書留言反擊，指出當天是長輩們宴請好友聚會，包括李醫師、丁醫師都是受邀與會，陳時中在餐敘尾聲才前來致意，「畫面上我們都在場，那是公開場合、文中不實的影射揶揄對李醫師非常不公平！請停止人身攻擊！」

陳時中競總指出，陳時中當晚受邀參加友人餐敘，照片中的人物為聯醫仁愛醫院副院長丁金聰夫婦等人，呼籲蔣萬安團隊立刻撤除照片並對相關當事人道歉，「選舉不應該違背人性，請蔣萬安承擔起一個有格調的政治人物應盡的責任」。

陳時中競總質疑，蔣萬安、徐巧芯等人一再使出狗仔行徑，連陳時中與友人餐敘都可以看到黑影就開槍，甚至抹黑與選舉無關的民眾，「難道蔣萬安選情已岌岌可危至此，需要一而再、再而三使出奧步蹭流量、抹黑其他人，蔣萬安所謂的矽谷經驗，就是派狗仔跟騷、拿照片影射對手？」（編輯：陳彥鈞）1111107

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