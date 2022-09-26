前中國小姐張淑娟控告加重誹謗 周玉蔻鞠躬道歉
（中央社記者林長順台北26日電）前中國小姐張淑娟不滿媒體人周玉蔻指稱她涉緋聞，今天到北檢按鈴控告周玉蔻加重誹謗罪。周玉蔻先到場鞠躬道歉，並與台北市議員王鴻薇發生口角衝突。張淑娟表示，要告到底。
周玉蔻日前在電視節目中指稱，國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴「晶華飯店緋聞案」女主角，是前中姐、前華航空姐張淑娟；媒體人蔡玉真也有相關言論。
張淑娟昨天透過國民黨台北市議員王鴻薇發採訪通知，表示今天上午10時30分將到台北地檢署對周玉蔻提告。媒體上午在北檢等候張淑娟時，周玉蔻突然到達現場，接受媒體採訪。
周玉蔻指出，有晶華酒店人士告訴她與蔡玉真，當年一名有中國小姐名銜的小姐委託代訂房間，她花了好幾年的時間查證，但很抱歉用各種不同方式都沒有找到張淑娟，張淑娟的憤怒她非常了解，因為她也曾是受害者。
周玉蔻表示，她希望向張淑娟說明，她當時只是比對提供訊息的人士，如果造成傷害，張淑娟覺得個人名節、清白受到不明之冤，她願意公開向所有國民、全世界人士表示她在新聞工作上的道歉。但蔣孝嚴夫婦當年隱瞞緋聞案女主角這個案子，應該繼續偵查。
周玉蔻在媒體前鞠躬道歉，並表示張淑娟是在王鴻薇策動下提告，不知道目的何在。
此時，王鴻薇到場指周玉蔻「胡說八道」，2人發生口角衝突。王鴻薇指周玉蔻是「敗訴女王」及「媒體的敗類」，周玉蔻則稱王鴻薇「最無恥的現任市議員候選人」等語。
張淑娟在周玉蔻離開後按鈴提告，並泣訴她的感受。張淑娟指出，她覺得非常無辜，周玉蔻等人睜眼說瞎話，把別人的案子丟到她身上，她在家裡沒有辦法吃、沒辦法睡，很想自殺。
張淑娟表示，「我沒有跟章孝嚴滾床」，她從當選中姐到今天都沒有跟章孝嚴滾床，請周玉蔻不要再用她的照片打知名度，她認真守法，相信台灣百姓會還她公道。周玉蔻道歉是不夠的，「我一定告妳告到底」。
根據張淑娟的刑事告訴狀，被告為周玉蔻、蔡玉真，告訴罪名為加重誹謗。（編輯：戴光育）1110926
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