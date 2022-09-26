前中國小姐張淑娟控告加重誹謗 周玉蔻鞠躬道歉

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前中國小姐張淑娟（右）不滿媒體人周玉蔻指稱她是國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴的緋聞對象，26日在國民黨台北市議員王鴻薇（左）及律師陪同下，前往北檢按鈴控告周玉蔻加重誹謗罪，捍衛自身清白。中央社記者王騰毅攝 111年9月26日

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（中央社記者林長順台北26日電）前中國小姐張淑娟不滿媒體人周玉蔻指稱她涉緋聞，今天到北檢按鈴控告周玉蔻加重誹謗罪。周玉蔻先到場鞠躬道歉，並與台北市議員王鴻薇發生口角衝突。張淑娟表示，要告到底。

周玉蔻日前在電視節目中指稱，國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴「晶華飯店緋聞案」女主角，是前中姐、前華航空姐張淑娟；媒體人蔡玉真也有相關言論。

張淑娟昨天透過國民黨台北市議員王鴻薇發採訪通知，表示今天上午10時30分將到台北地檢署對周玉蔻提告。媒體上午在北檢等候張淑娟時，周玉蔻突然到達現場，接受媒體採訪。

周玉蔻指出，有晶華酒店人士告訴她與蔡玉真，當年一名有中國小姐名銜的小姐委託代訂房間，她花了好幾年的時間查證，但很抱歉用各種不同方式都沒有找到張淑娟，張淑娟的憤怒她非常了解，因為她也曾是受害者。

周玉蔻表示，她希望向張淑娟說明，她當時只是比對提供訊息的人士，如果造成傷害，張淑娟覺得個人名節、清白受到不明之冤，她願意公開向所有國民、全世界人士表示她在新聞工作上的道歉。但蔣孝嚴夫婦當年隱瞞緋聞案女主角這個案子，應該繼續偵查。

媒體人周玉蔻（鞠躬者）近日就國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴早年桃色風波爆料，引發爭議。圖為周玉蔻26日上午在北檢外，向遭影射的張淑娟小姐深深一鞠躬道歉。中央社記者王騰毅攝 111年9月26日

周玉蔻在媒體前鞠躬道歉，並表示張淑娟是在王鴻薇策動下提告，不知道目的何在。

此時，王鴻薇到場指周玉蔻「胡說八道」，2人發生口角衝突。王鴻薇指周玉蔻是「敗訴女王」及「媒體的敗類」，周玉蔻則稱王鴻薇「最無恥的現任市議員候選人」等語。

張淑娟在周玉蔻離開後按鈴提告，並泣訴她的感受。張淑娟指出，她覺得非常無辜，周玉蔻等人睜眼說瞎話，把別人的案子丟到她身上，她在家裡沒有辦法吃、沒辦法睡，很想自殺。

張淑娟表示，「我沒有跟章孝嚴滾床」，她從當選中姐到今天都沒有跟章孝嚴滾床，請周玉蔻不要再用她的照片打知名度，她認真守法，相信台灣百姓會還她公道。周玉蔻道歉是不夠的，「我一定告妳告到底」。

根據張淑娟的刑事告訴狀，被告為周玉蔻、蔡玉真，告訴罪名為加重誹謗。（編輯：戴光育）1110926

媒體人周玉蔻（右）近日就國民黨台北市長參選人蔣萬安父親蔣孝嚴早年桃色風波爆料，遭影射的張淑娟小姐透過國民黨台北市議員王鴻薇（左）發聲明澄清，圖為王鴻薇、周玉蔻26日上午在北檢外針鋒相對。中央社記者王騰毅攝 111年9月26日