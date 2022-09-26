章孝嚴改姓蔣被控特權認領 律師告發偽造文書

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（中央社記者林長順、陳怡璇台北26日電）北市議員參選人、律師詹晉鑒認為，「章孝嚴」改姓為蔣涉認領文件不全、特權認領，今天到台北地檢署告發蔣孝嚴及當時台北市民政局長林正修涉嫌公務人員登載不實罪。

蔣孝嚴的兒子、國民黨台北市長參選人蔣萬安上午參與球給彭尊「誰來報隊」節目拍攝前的媒體聯訪表示，很難想像今天的台灣，可以公然踐踏一個人的名譽、尊嚴、安全到這個地步，批評民進黨與國家通訊傳播委員會成為幫凶。

蔣萬安並說，尊重每個人提告權利，但詹晉鑒為了參選議員操作這個議題，「是在向周玉蔻看齊」。

詹晉鑒指出，依照現行法律，民法上關於非婚生子女的認領，一定要有親屬血緣關係，如果沒有就須透過法律訴訟程序，透過判決完成認領程序。

戶籍單位受理變更父母欄位，詹晉鑒表示，正常來說一定會要求查看出生證明的生父是誰，如果沒有這方面的證據就只能上法院，由法院來處理，這是標準作業流程。

對於「章孝嚴」改姓為蔣的過程，詹晉鑒說，時任立委的「章孝嚴」有法不依，卻直接找台北市民政局、法務部與內政部來喬，跳過正常法律程序，這就是特權。

詹晉鑒表示，「章孝嚴」的認領過程沒有血緣鑑定報告、也不知道是否有法院判決書，根本就是「特權認領」，林正修與「章孝嚴」可能共同涉及公務人員登載不實等罪嫌。

他說，「章孝嚴」在認領申請時所提出「王昇將軍有多次前來給予章家生活費」，作為已故前總統蔣經國有扶養事實的佐證。

詹晉鑒表示，問題不在於有沒有給生活費，而是在於有沒有真正的血緣關係，否則許多人參加世界展望會活動協助扶養海外兒童，如果這個道理成立，那大家不就多了一堆海外骨肉。（編輯：戴光育）1110926