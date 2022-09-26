周玉蔻頻示愛 陳時中：就像曹興誠說會支持我

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對於周玉蔻（左）頻示愛遭外界解讀兩人關係不錯，陳時中（右）表示，大家不必特別延伸解讀，人跟人互相尊重就好。圖為陳時中4月接受周玉蔻專訪。（中央社檔案照片）

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（中央社記者陳昱婷台北26日電）媒體人周玉蔻近期頻在臉書向民進黨台北市長參選人陳時中示愛表達支持，陳時中今天回應，這就像聯電前董事長曹興誠曾公開說會支持他，不必特別延伸解讀，大家互相尊重就好。

陳時中今天上午前往觀山河濱公園槌球運動體驗槌球，並在會後接受媒體聯訪。對於周玉蔻頻示愛遭外界解讀兩人關係不錯，陳時中說，人民都會有比較喜歡的公眾人物，就像曹興誠曾公開說會支持他，這就不會被別人做不當解讀，大家不必特別延伸解讀，人跟人互相尊重就好。

媒體追問，周玉蔻甚至說票投陳時中就是投周玉蔻。陳時中回應，這是尊重的表現；至於這對選情是加分或扣分，陳時中表示，不做這種評論，有人願意支持他都很高興，當然那種愛是廣泛的愛，不是男女之間的情愫。

媒體問，怎麼看外界將周玉蔻稱為背後靈。陳時中說，他不會把對自己友善的人當背後靈，若因此產生其他效果都無所謂，因為他對每個人都尊重，不會為了打贏選戰就刻意切割某些人，這沒有意義。

陳時中強調，這是民主選舉而不是革命，更不是對候選人的人格毀滅。每任市長都有貢獻，對前人種的樹要保持尊敬跟感謝的心，並捫心自問要種多少樹留給後人乘涼，這才是從政的基本正確態度。

陳時中表示，最起碼，他是抱持著這樣的想法不斷提出政見，對前人做得好的予以肯定，吸收無論成功或失敗的經驗，希望未來可以完成仍有不足的地方。

媒體又問，是否不會切割周玉蔻。陳時中笑答，無緣無故切割沒必要，大家都是獨立的個體，有獨立的意識，互相尊重就好。

至於前中華民國小姐張淑娟今天提告周玉蔻，陳時中說，讓法律來澄清相關事情是好事，不會有各說各話的狀況，導致傷及無辜。（編輯：李亨山）1110926