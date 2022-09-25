陳時中：牙醫師貢獻社會 不因詆毀而退怯

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）民進黨台北市長參選人陳時中牙醫界後援會今天成立，多名牙醫師對藍營人士稱「牙醫非醫師」表達抗議，陳時中說，大家透過貢獻社會得到尊重與肯定，不容污衊也不因詆毀而退卻。

陳時中競選市長牙醫界後援會今天舉辦成立大會，由國策顧問詹勳政擔任總會長，陳時中競選總部主委、前副總統陳建仁及衛福部長薛瑞元皆到場支持。

對於藍營人士接受媒體訪問時稱「牙醫連醫師都談不上」，今天出席這項活動的台北市牙醫師公會理事長蕭仰嶔在致詞時指出，這種發言對牙醫師非常不尊重，他要代表公會表達嚴正抗議。

蕭仰嶔呼籲蔣萬安競選團隊向牙醫師道歉，因為牙醫師受「醫師法」規範，負責整治口腔疾病、維護國人健康，與中醫師、西醫師同樣都是醫師，無庸置疑。

接著致詞的中華民國牙醫師公會全國聯合會理事長陳彥廷也說，他要代表全國1.6萬多名牙醫師及10萬名相關工作者，對藍營人士發言表達嚴正抗議。

陳時中上台後感嘆，「我只能講，回到家裡真好。」他感謝許多朋友、前輩到場幫他加油，給他再前進的力量，讓他更有信心。

陳時中表示，牙醫師其實早就入「醫師法」，但牙醫師現在的社會地位不是坐著就從天上掉下來，而是大家30幾年來一起拚、一步步努力，在診所的把病人顧好、在學校的把學生教好，大家憑著利他精神打下牙醫界的基礎，透過貢獻社會得到尊嚴與肯定。

陳時中強調，牙醫師不容污衊，是社會正向的進步力量，也不因詆毀而退卻腳步，會繼續努力向社會證明自己的價值。

陳時中說，民主是在比好而不是比爛，透過每次選舉留下好的、改善壞的，不斷讓社會進步，為了讓後人乘涼，每一名候選人都要自問能種多少樹，他天天反思當市長的責任、要種什麼樹，希望搏得大家的認同。（編輯：陳清芳）1110925