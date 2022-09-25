看夜景帶蔣萬安或黃珊珊？ 陳時中：兩個都想

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（中央社記者陳昱婷台北25日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天晚間被問到，若要看夜景會帶國民黨台北市長參選人蔣萬安，還是無黨籍台北市長參選人黃珊珊陪同，陳時中說，兩個都想帶，但兩個都不會讓他帶。

陳時中接受公視頻道「36題愛上你」節目主持人炎亞綸、吳姍儒及唐綺陽訪問內容今天晚上播出，節目首先邀請民眾替陳時中打情感分數，滿分100分，陳時中得到52分。

炎亞綸先問，如何調適網路上或現實生活中接收到的謾罵。陳時中表示，人都會感到不舒服，不過他就是盡量把這種情緒壓到最低，吞下來之後就忘記了。

唐綺陽聽完這個方法後開始分析陳時中的星座，認為陳時中天生具備以疏離來處理情緒的能力，陳時中則反問「這個真的跟星座有關嗎？」

輪到吳姍儒提問時，對於自己求學時的形象，陳時中說，應該是屬於有一點叛逆、很不好學的學生，而且很愛睡覺，坐公車都坐過站，甚至懷疑自己有嗜睡症；被點出上課愛坐最後一排因為翹課方便時，陳時中還笑出聲，稱這樣比較不會打擾到其他的人。

面對3名主持人不斷追問翹課目的，陳時中沒有正面回應，只說有很多地方可以去，「年輕人一定會找到他自己要做的事情」，還反問主持人「難道你都沒有翹課過？」不過陳時中強調，他不鼓勵翹課。

接著是唐綺陽針對婚姻與家庭提問，談到妻子孫琬玲為了照顧兩個兒子辭去大提琴首席的職位，陳時中猶豫了一下後說，老實講，他覺得沒有必要，其實兩人互相分擔照顧工作應該是可以的，不需要單方面過於犧牲，「不過我這樣講我太太一定很生氣」。

唐綺陽再問，小兒子念藝術是否是自然而然地發生。陳時中說，因為家族大部分職業都是「師」字輩，所以小兒子學藝術反而帶來很大衝擊，他一開始因為不了解，甚至擔心兒子未來怎麼辦，不過後來想通了，「像我們這種人生又有什麼意義呢，對不對？」

陳時中說明，若不是他後來當了政務官，人生出現轉折，不然18、19歲考上牙醫系時，人生就已經決定了、可以看見盡頭，這樣想其實很可怕，「到底是你掌握了人生，還是那個人生掌握了你」。

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訪問結束後，陳時中的情感分數上升到85分，吳姍儒則祭出終極拷問，要求陳時中選出最喜歡的主持人。陳時中兩度確認問題後表示，3人他都非常喜歡，要選一個很困難。

經陳時中要求，吳姍儒換了「更可怕」的提問，要求陳時中回答，會帶蔣萬安還是黃珊珊去陽明山看夜景。陳時中馬上表示，這題比較容易，他兩個都想帶，不過兩個都不會讓他帶；還要求主持人下次見到這兩人時，幫忙問願不願意一起去看夜景。（編輯：唐聲揚）1110925