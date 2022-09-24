打高端去日本不能免PCR 蔣萬安批陳時中跳票

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國民黨台北市長參選人蔣萬安（左）24日上午到中山區長春市場掃街，與攤商、民眾握手致意，有支持者特別比讚為蔣萬安加油打氣。中央社記者鄭清元攝 111年9月24日

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（中央社記者陳怡璇台北24日電）國民黨台北市長參選人蔣萬安批評，國人打高端還是無法訪日免PCR，是民進黨對手、前疫情指揮中心指揮官陳時中跳票，「日本官員遠比陳時中專業太多」。

蔣萬安今天至長春市場掃街，接受媒體聯訪時被問到，日本宣布10月11日鬆綁邊境開放自由行，已接種3劑疫苗者入境可免提供PCR陰性證明，但高端疫苗未被列入。

蔣萬安批「陳時中當初是不是開出了芭樂票」，指高端即便價格比國際認證疫苗高、很多民眾也反映打了可能出國困難，陳時中依舊堅持要買，「日本官員遠比陳時中專業太多」。

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此外，媒體追問關於陳時中指蔣萬安不應以民進黨小弟形容他與現任指揮官王必勝，蔣萬安說「看到民進黨幫派治國的做法，這樣說也只是剛好而已」。

蔣萬安重申，台北市民真正希望了解的，是誰能夠對台北市政擘畫具體願景，誰能夠持續端出政策牛肉；為此，近日也提出很多政策願景，得到很多市民朋友正面肯定。（編輯：方沛清）1110924

國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）24日上午到中山區長春市場掃街拜票，伸出雙手與攤商握手，爭取支持。中央社記者鄭清元攝 111年9月24日

國民黨台北市長參選人蔣萬安（右）24日上午到中山區長春市場掃街拜票，與攤商碰肘致意。中央社記者鄭清元攝 111年9月24日