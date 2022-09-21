陳時中競辦稱北市府淪側翼 黃珊珊：為政策辯護

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（中央社記者劉建邦台北21日電）民進黨台北市長參選人陳時中提士林、北投10年路網計畫，遭北市指不可行，陳時中競辦回擊，市府已淪黃珊珊側翼。無黨籍市長參選人黃珊珊說，公務單位為政策辯護很正常，她未要求或指示。

黃珊珊今天上午在競選總部召開政見發表會，會後接受聯訪，關於陳時中日前提出士林、北投10年路網計畫，台北市政府交通局事後發新聞稿稱不可行，陳時中競辦回擊，市府不思檢討已淪為無黨籍台北市長參選人黃珊珊側翼，外界質疑行政不中立。

黃珊珊對此回應，她是看報導才知此事，北市府對於有參選人質疑市府政策，做政策辯護，這是公務單位會做的事，這很正常，且她不清楚北市府狀況也沒要求或指示，與她無關。

此外，黃珊珊昨天接受聯合報專訪提到外界形容她是小英女孩。黃珊珊今天說，她2016年曾代表親民黨參加南港內湖區立法委員選舉，參選就是要爭取所有人支持，若有政黨認為她是優秀人員，願意禮讓、支持，在選舉時只能說謝謝，但不等於就是變成對方，大家都把事情想得很複雜。

媒體詢問，有民調顯示國民黨市長參選人蔣萬安近期在港湖區支持度較高。黃珊珊表示，有看過資料，此民調都在誤差範圍內，就是參考，但詢問方式是排除她後會投給那些人選，民調不是很客觀，且不用太有針對性，會持續爭取每個人支持。

至於是否找北市府市政顧問翟本喬擔任競選總幹事，黃珊珊指出，有找他協助政策討論，但針對競選幹部，會採非傳統方式，以政治思考城市問題不切實際，就像每天都在操作藍綠統獨等議題，應思考城市狀況，這次選舉就是要改變城市，若仍採過去傳統方式，那與其他人有何不同。

媒體詢問，民眾黨新竹市長參選人高虹安博士論文被指抄襲，她開記者會自清並提到學歷，引發爭議。黃珊珊對此說，學歷都是客觀事實，不用特別比較，客觀事實陳述就好。（編輯：李亨山）1110921