陳時中：批評我謀財害命才是人格毀滅

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（中央社記者蕭博文台北24日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安提學歷惹議，無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天表示對人格毀滅戰不以為然。民進黨台北市長參選人陳時中則回應，批評他謀財害命才是人格毀滅。

黃珊珊曾針對疫苗採購案嗆聲陳時中，指阻擋進口攸關人命的疫苗，就是謀財害命。陳時中今天上午出席律師後援會成立大會，會前接受媒體聯訪，針對黃珊珊表示選舉不該做人格毀滅，做出上述回應。

陳時中說，批評他謀財害命才是一種人格毀滅，他從來不太想針對這件事做針鋒相對的反駁，但今天要來談的話，試問3組候選人誰有對誰做人格毀滅，而謀財害命是不是對人格的損害最大。

媒體還問到，是否覺得媒體人周玉蔻質疑台北市長參選人蔣萬安的父親，是下流之舉；陳時中表示，媒體是第四權，不會任意去講媒體下流，各有批評立場、都是獨立個體，都予以尊重。

陳時中表示，一向持正面選舉態度，從來沒有抹黑其他參選人，也不會用謀財害命形容其他參選人，而是每天提出政見爭取認同，努力到市場握到每一雙手、跟大家搏感情，是用這樣方式選舉。

媒體追問，是否覺得周玉蔻應適可而止，陳時中則說，周玉蔻是獨立的個體，沒辦法干涉要講什麼、不要講什麼，但要求自己不會做那樣的攻擊，己所不欲勿施於人，不必要的、無辜的人不需要牽扯進來。

另一方面，蔣萬安昨天受訪時表示，日本即將開放自由行，民眾接種高端疫苗去日本反而不方便，陳時中應負起相當大責任；陳時中表示，如果只用結果論，很多政策事後檢討都是有問題的，應該要看當時決定在學理上是否相合、法理上是否相容。

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他說，去年疫情嚴重的時候，有些人沒辦法接種mRNA疫苗，那些人如果沒有高端這種蛋白疫苗可以打，也許就受到疫情嚴重傷害；大家都以為每個人身體都可以承受某種藥物，但也有人沒有辦法，只能選擇蛋白疫苗。

陳時中指出，日本一向都只承認6種COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫苗，不包括俄國、中國的疫苗，這次大家都在開放中，相信各國都持續在檢討要用什麼樣的標準，外交部應該也會極力爭取。（編輯：方沛清）1110924