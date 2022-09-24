高虹安學歷說惹議 黃珊珊：保持聯繫全力相挺

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（中央社記者劉建邦台北24日電）民眾黨新竹市長參選人高虹安提學歷惹議，無黨籍台北市長參選人黃珊珊近日回應被認為保持距離，她今天說，相挺高虹安捍衛清白，與高有保持聯繫，且選舉不要選到喪失人性。

高虹安被指博士論文涉抄襲，之後因「學歷說」道歉，而兼任台灣民眾黨主席的台北市長柯文哲事後對此議題提及「惡霸強姦說」引爭端。

黃珊珊上午出席「台灣心臟外科研究發展協會」會員大會並演講，會前受訪，媒體提問，黃珊珊近日針對高虹安事件回應，傳出民眾黨內部認為保持距離。

黃珊珊對此表示，先前對外受訪是提個人生活經驗，與高虹安有發簡訊等方式保持聯絡，且全力相挺高捍衛清白，高因言論出錯有道歉，選舉不應選到喪失人性，這才是問題。

黃珊珊說，這次選舉有些喪失人性，這不是國人願意看到，選舉可互相檢驗，但不應用鋪天蓋地誣衊方式，激烈攻防很正常，但對人格毀滅戰不以為然，高虹安事件應回事件本質，且做賊不要喊抓賊。

媒體問及是否因近日對高虹安事件回應接獲民眾黨內部反彈聲音。黃珊珊指出，大家不要每天見縫插針，且不要一直挑撥或扭曲事實，分化別人不會讓自己好過。

至於是否認為柯文哲「惡霸強姦說」用詞不當，黃珊珊表示，昨天與柯文哲上網路節目時，有告知柯，邏輯是對的，就是不能責怪被害人，但說詞可更恰當、文雅，至於她提及個人對自己言論要負責，不覺得這句話有什麼不對。

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媒體問，柯文哲在節目拿出民眾黨入黨同意書，黃珊珊當時提及要簽沒問題。黃珊珊回應，討論此事已很久，但首都市長以無黨籍參選是要爭取跨越藍綠選民支持，這是我們共識，有無這樣程序不重要，且政見、信任一致，自己也是「母雞」，這部分早就跨越政黨藩籬。

媒體追問，柯文哲是否建議把握軍公教及年輕人選票。黃珊珊說，柯文哲每天給她的建議很多，她會持續爭取各階層支持。至於出席今天活動是否要拔樁，黃珊珊表示，到場分享經驗及請益都很重要，會爭取各團體、階層支持，各自努力，沒有拔樁。（編輯：方沛清）1110924