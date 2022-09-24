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柯文哲：國家力量不當動員 下令黨員捍衛高虹安

2022/9/24 13:21（9/24 14:21 更新）
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台灣民眾黨主席柯文哲（前右2）24日到彰化縣鹿港鎮玻璃媽祖廟台灣護聖宮出席民眾黨「5不原則」宣誓大會時表示，國家力量不當動員，別說民眾黨新竹市長參選人高虹安是黨內同志，任何國民遭受不公平待遇，本來就該挺身而出，他下令黨員一起捍衛高虹安。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 111年9月24日
台灣民眾黨主席柯文哲（前右2）24日到彰化縣鹿港鎮玻璃媽祖廟台灣護聖宮出席民眾黨「5不原則」宣誓大會時表示，國家力量不當動員，別說民眾黨新竹市長參選人高虹安是黨內同志，任何國民遭受不公平待遇，本來就該挺身而出，他下令黨員一起捍衛高虹安。中央社記者蕭博陽彰化縣攝 111年9月24日
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（中央社記者蕭博陽彰化縣24日電）台灣民眾黨主席柯文哲今天表示，國家力量不當動員，別說民眾黨新竹市長參選人高虹安是黨內同志，任何國民遭受不公平待遇，本來就該挺身而出，他下令黨員一起捍衛高虹安。

民主進步黨立法院黨團22日行文資訊工業策進會，要求提供高虹安任職資策會期間業務執行概況。

柯文哲上午到彰化縣鹿港鎮玻璃媽祖廟台灣護聖宮出席民眾黨「5不原則」宣誓大會，接受媒體聯訪表示，立法院昨天不處理國家重要的事，民進黨團反而要求資策會限期交出一名員工好幾年前工作資歷；國家有國家該做的事，不應為政黨利益犧牲國家利益。

媒體提問，前台北市副市長、無黨籍台北市長參選人黃珊珊似乎始終未獲民眾黨支持者滿意，如何改善，讓黨內更多人支持黃珊珊？

柯文哲表示，黃珊珊當然是民眾黨盟友，他「寄望很深」，但要民眾黨員100％支持黃珊珊，「100％只有北韓」。

他說，獲80％、90％支持應不是問題，何況在所有參選人中，黃珊珊應最接近民眾黨政治理念。經過去3年多仔細觀察，黃珊珊正直、誠信及認真工作，最後階段不只民眾黨支持黃珊珊，黃珊珊也要爭取更多人支持。

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外傳黃珊珊似乎與高虹安「保持距離」？柯文哲表示，黃珊珊與高虹安一定是好友，這就是「帶風向」、媒體見縫插針和挑撥離間。他後來發現，應是黃珊珊事先不知發生什麼事，媒體突然堵訪高虹安「戰學歷」的事，一般人一定回答「這個不應當」，黃珊珊與高虹安很好，「放心」。

至於民進黨台北市長參選人陳時中是否應與媒體工作者周玉蔻劃清界線？柯文哲表示，陳時中稱與周玉蔻私底下沒聯絡，但陳時中過去3年接受周玉蔻專訪12次，現在才要「裝不熟」太慢了，相信陳時中現在一定像戒毒症候群，應該很痛苦。（編輯：李明宗）1110924

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