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陳時中：市長要抗中保台 以態度堅定人民意識

2022/9/13 23:22
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（中央社記者陳昱婷台北13日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天說，能夠保護台灣的並不是只有軍人，而是全民的意識，所以領導者必須表現態度來堅定人民的意識，台北市長一定要抗中保台。

陳時中接受民視「辣新聞」節目專訪今天晚間播出，主持人周玉蔻詢問，聯電前董事長曹興誠表態願意替陳時中站台，是不是陳時中有塞紅包。

陳時中表示，沒有、當然沒有，但真的非常感謝曹興誠願意支持，給他非常大的強心針，也是很好的助力，最重要的是兩人抗中保台的基本概念相同。

周玉蔻詢問，當台北市長需不需要抗中保台。陳時中說，那是一定要的，抗中保台是種態度，領導者必須表現態度，以堅定人民的意識，進而讓國際看到台灣人的意識，台灣自然就得到保護。

周玉蔻追問，抗中保台如何跟台北市政結合。陳時中回應，能夠保護台灣的並不是只有軍人，是全民的意識，而政治人物必須帶領，所以台北市長要知道如何建立、強化台北市的自信心，同時配合建設強化這座島嶼，就會有抗中保台的底蘊。

陳時中強調，抗中保台不是一定要拿槍，而是每個人站在自己的崗位上把責任做好，市長尤其要做表率。

周玉蔻再問，陳時中要不要簽不投降連署書。陳時中秒答：「OK，自己寫一本吧。」周玉蔻詫異以為現在正在寫；陳時中連忙澄清，沒有，不是正在，但他認為抗中保台是責任，尤其要選市長的人必須讓大家明白自己的態度。

此外，對於參選以來的心境轉變、是否有更拘謹，陳時中說，他是選舉的門外漢，而團隊則較有選舉經驗，所以他會盡量配合，稍微注意一下，盡量把自己的角色扮演好。

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周玉蔻追問，陳時中是否有因為免治馬桶政策短片惹議而責罵下屬。陳時中說，不會，團隊的事情就是他的事情，以後當市長也是一樣，絕對不會推給下屬，這樣才有辦法做到「不怒而威」。

陳時中提及，市長要帶領市府這麼大的團隊，要從尊重人開始，如果市長經常破口大罵、情緒無法管控好，對於團隊能力施展會有很大阻礙，團隊會無法發揮既有戰力。（編輯：林治平）1110913

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