周玉蔻鞠躬道歉 陳時中：很遺憾張淑娟受到傷害

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（中央社記者葉素萍台北26日電）媒體人周玉蔻今天為指稱前中國小姐張淑娟涉及緋聞公開鞠躬道歉。民進黨台北市長參選人陳時中說，周玉蔻出來道歉，事情已經很清楚，對於張淑娟受到傷害，他也感到很遺憾。

周玉蔻日前在電視節目中指稱，國民黨台北市長參選人蔣萬安的父親蔣孝嚴「晶華飯店緋聞案」的女主角，是前中姐、前華航空姐張淑娟；媒體人蔡玉真也有相關言論。

張淑娟不滿周玉蔻指稱她涉緋聞，今天到北檢按鈴控告周玉蔻加重誹謗罪。周玉蔻在之前先趕到現場公開鞠躬道歉，並與台北市議員王鴻薇發生口角衝突。張淑娟表示，要告到底。

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陳時中今天赴萬華廣照宮參拜後受訪說，今天早上周玉蔻出來向張淑娟道歉，事情已經很清楚了，對於張淑娟受到傷害，他也感到很遺憾。

媒體追問，周玉蔻道歉對於陳時中的選情是否加分。陳時中說，這幾天大家常問他這個問題，但這不是他考慮的範圍，每個人都是獨立自主的個體，自己對自己做過的事跟講過的話負責，大家努力讓社會比較能夠平穩，讓競選本身可以回歸到政策的本質。（編輯：郭無患）1110926