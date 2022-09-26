蔣萬安：選舉必須有底線 不應牽連無辜

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國民黨台北市長參選人蔣萬安（前）26日接受媒體聯訪，被問及媒體人周玉蔻近來頻頻爆料家族隱私，是否會提告；他表示，選舉要有底線，不應牽連無辜，並批評民進黨與NCC是幫兇，自己要用勝選告訴大家邪不勝正。中央社記者王飛華攝 111年9月26日

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（中央社記者陳怡璇台北26日電）前中華民國小姐張淑娟今天提告周玉蔻。國民黨台北市長參選人蔣萬安表示，選舉要有底線，不應牽連無辜，並批評民進黨與NCC是幫兇，自己要用勝選告訴大家邪不勝正。

蔣萬安今天參與球給彭尊「誰來報隊」節目拍攝，會前接受媒體聯訪，被問及媒體人周玉蔻近來頻頻爆料家族隱私，是否會提告。

蔣萬安表示，選舉還是必須要有底線、不該牽連無辜，很難想像今天的台灣，對一個人的名譽、尊嚴、安全公然踐踏到這個地步，接著批評，過去高舉人權跟女性尊嚴的民進黨為了選舉成為幫凶，專門監理媒體的國家通訊傳播委員會（NCC）默許，「我們必須透過勝選告訴對手，這樣低劣惡質選舉模式是被民眾唾棄的」。

蔣萬安並說，民眾很厭倦民進黨台北市長參選人陳時中與周玉蔻的一搭一唱，「政媒合一的惡劣行徑到底還要維持多久？」

另方面，媒體問，國民黨立委李德維稱「牙醫連醫師都談不上」一事。蔣萬安說，牙醫師當然是醫師，李德維也已經澄清與道歉，最重要的是如何提升牙醫師權益。

蔣萬安指出，相較陳時中，自己更關注牙醫系師生的陳情與執業環境、醫療品質等，批評陳時中對自家學弟妹訴求視而不見。

此外，媒體問，無黨籍台北市長參選人黃珊珊借用台北市立大學場地舉行競選活動、被指違規與特權一事。

蔣萬安回應，北市大是教育局所轄，有沒有行政不中立出來講清楚就好，強調自己的競選場地都符合高中學校以下場地使用辦法等規定。（編輯：李亨山）1110926