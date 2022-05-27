徐巧芯違停案 警方公布2分鐘密錄器畫面還原現場[影]

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（中央社記者黃麗芸台北27日電）國民黨台北市議員徐巧芯違規停車案引發議論。台北市警察局今晚表示，外界連日討論、臆測已偏離事實，所以公布密錄器影像杜絕謠傳。徐巧芯也說，若再誹謗，將採取法律行動捍衛名譽。

國民黨籍台北市議員徐巧芯19日在台北市光復南路巷弄違規停車，事後被網友透過批踢踢實業坊（PTT）指控，不讓員警開單，引發討論。

徐巧芯否認不讓員警開單，台北市警察局信義分局也表示執勤員警在個人社群網站發表想法，且經網友轉傳至PTT，導致此事遭誤解，違失部分予以處分兩支申誡。

由於各界認為警方不公布密錄器無法還原事實真相，近日仍爭議不休。

市警局今晚發布新聞稿和密錄器影像對外說明，有關徐巧芯交通違規一案原屬單純交通違規事件，且當時對現場處理過程及後續處置都已由當事人及信義分局對外說明，並無爭議之處，所以認為無公開密錄器的必要。

市警局說，但本案經外界連日討論及臆測後，已偏離事實，造成社會大眾錯誤認知，並對於警察執法公正性產生質疑，為杜絕外界以訛傳訛，所以信義分局公布密錄器影像，以維護警方執法公信力。

密錄器畫面全長2分鐘2秒，首先看到執勤員警看到紅線違停車輛準備舉發時，一名男子隨即走向員警表示「要開走了，不好意思」，員警詢問「是駕駛嗎？證件有沒有帶，我要開單喔，這邊紅線且巷子很窄」。

緊接著，徐巧芯也隨男子身後走來，並表明「我是徐巧芯，這是我的車」，隨即詢問說之前她問過警局若（車上）有人的話不是先勸導嗎？何時變成直接開，但也接著說「沒關係，反正你要開就開呀...沒關係，那我們回去講」。

員警隨即表示「不用回去講，請離開就好，謝謝」，但男子立即表示「沒關係，給他開就好，這樣我們也不好做」，員警則說「不用，開了我更不好做」。

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徐巧芯晚間也在臉書發文表示，自己正式向警方申請公布19日違停密錄器影片，可以證明她全程語氣平和，且要求警察開單是事實，網友在PTT爆卦說她「不讓警方開單」完全是抹黑，對方也已經道歉，未來她仍會提出訴訟，並探究背後是否有設局、側翼網軍刻意下套。

她說，影片對外公開後，未來若再有任何人惡意扭曲事實，散播破壞她名譽的誹謗言論，將會採取法律行動，捍衛名譽。（編輯：唐聲揚）1110527