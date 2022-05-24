徐巧芯違停案遭爆口罩未戴好 依法開罰3000元

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

自由電子報報導，基層員警爆料，北市議員徐巧芯（右）在違停案當天特地將口罩拉到下巴，對員警表明「我是徐巧芯」。圖為徐巧芯20日在北市議會針對違停案受訪。（中央社檔案照片）

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北24日電）北市議員徐巧芯日前因違停案遭爆料疑施壓開單員警，徐巧芯稱非事實。媒體報導，徐巧芯當天未戴好口罩，她今天指出，因一時不察非故意未戴好口罩，已被依法罰新台幣3000元。

國民黨籍台北市議員徐巧芯19日在光復南路巷弄違停，事後被網友透過批踢踢實業坊（PTT）爆料，不讓員警開單，引討論。徐巧芯隔天受訪，因她的車輛違停才有後續狀況，跟外界致歉，但貼文爆料內容非事實，已要求警補開罰單。

自由電子報報導，基層員警爆料，徐巧芯當天無視防疫規定，特地拉口罩到下巴，對員警表明「我是徐巧芯」，施壓意味濃厚。

訂閱《早安世界》電子報 每天3分鐘掌握10件天下事 請輸入正確的電子信箱格式 請輸入正確的電子信箱格式 訂閱 感謝您的訂閱！

徐巧芯今天透過媒體群組回應，當天步出餐廳時忘戴好口罩，開始講話時，發現錯誤便趕緊主動戴口罩，一時不察非故意違反防疫指引，雖只有幾秒，但防疫確實很重要，被開罰是應當，她願意接受裁罰，昨天中午依傳染病防治法第70條被裁罰新台幣3000元。

台北市警察局信義分局19日發新聞資料指出，三張犁派出所員警下午1時許經光復南路415巷，發現一部車輛違停，上前告發，過程中，一名女議員出現詢問違停舉發程序，語氣平和，未有當場爭執及要員警不開單狀況，但員警現場未開單，事後貼文在個人Instagram（IG），經網友轉傳至PTT，導致出現誤解。警方事後依違反道路交通管理處罰條例，開罰徐巧芯900元。（編輯：李亨山）1110524