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徐巧芯檢舉傅崐萁遭公布 朱立倫：的確不妥

2022/3/24 11:07（3/24 12:06 更新）
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國民黨考紀會對外透露，檢舉中常委傅崐萁賄選的是台北市議員徐巧芯。國民黨主席朱立倫（圖）24日在台中出席活動時受訪表示，對考紀會的認真給予嘉許，但過程中說出檢舉人的確不妥，希望徹查到底，勿枉勿縱，但也要保障檢舉人的權利。中央社記者趙麗妍攝 111年3月24日
國民黨考紀會對外透露，檢舉中常委傅崐萁賄選的是台北市議員徐巧芯。國民黨主席朱立倫（圖）24日在台中出席活動時受訪表示，對考紀會的認真給予嘉許，但過程中說出檢舉人的確不妥，希望徹查到底，勿枉勿縱，但也要保障檢舉人的權利。中央社記者趙麗妍攝 111年3月24日
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（中央社記者趙麗妍台中24日電）國民黨考紀會對外透露，檢舉中常委傅崐萁賄選的是台北市議員徐巧芯。黨主席朱立倫今天表示，對考紀會的認真給予嘉許，但過程中說出檢舉人的確不妥，希望徹查到底。

國民黨中常委選舉爆發賄選疑雲，考紀會21日再度開會邀被檢舉人說明，考紀會主委李貴敏在會後受訪說明進度時，也說出傅崐萁是徐巧芯檢舉的，引發討論。

朱立倫今天出席在東海大學茂榜廳舉辦的「拒絕空污台灣：台灣能源政策總檢討II」論壇，會前，他接受媒體聯訪，針對國民黨考紀會說出檢舉人，做出上述表示。

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朱立倫表示，徐巧芯是一名很有正義感的議員，大家都欣賞她，李貴敏是一個專業、有法律素養的律師，考紀會處理時態度認真，給予嘉許，在過程中把檢舉人名字說出來的確不妥，希望考紀會繼續認真努力，徹查到底，勿枉勿縱，但也要保障檢舉人的權利。

而國民黨籍前立委顏寬恒在臉書（Facebook）上聲援徐巧芯。國民黨智庫執行長柯志恩今天受訪表示，他應該是因為愛黨，所以「愛之深、責之切」，她則認為考紀會在對於吹哨者名稱上，根據過去法條應該要隱匿，考紀會處理方式引發爭議，不過國民黨廣納不同聲音，考紀會在行政流程上要說明清楚，否則未來可能會造成寒蟬效應。（編輯：陳仁華）1110324

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