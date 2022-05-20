違停遭爆要警不開單 徐巧芯：非事實擬告貼文網友[影]

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（中央社記者劉建邦、沈如峰台北20日電）議員徐巧芯違停被網友爆料不讓員警開單。徐巧芯今天說，因違停才有後續狀況，跟外界致歉，但貼文爆料內容非事實，不追究員警，擬提告網友，並要求警補開罰單。警已開出罰單。

國民黨籍台北市議員徐巧芯昨天在光復南路巷弄違停，事後被網友透過批踢踢實業坊（PTT）爆料，不讓員警開單，引討論。

徐巧芯今天在北市議會接受聯訪說，貼文網友昨晚有以文字聯繫，稱開單員警在Instagram（IG）貼文內容是開玩笑，網友提及沒查證就貼文是錯誤曲解，感到抱歉，網友也被員警告知貼文內容不對，貼文網友為開單員警的友人。

徐巧芯表示，違停是她的錯，不好意思，但網友在PTT貼文內容與開單員警在個人IG貼文內容不同，造成她名譽損失及外界誤解，擬對網友提告。

她說，不會追究開單員警在個人IG貼文，至於與員警談話過程，因她的語氣造成員警不同感受或不舒服，這部分抱歉，之後會更謹慎。

徐巧芯指出，當時誤認違停應先規勸，但員警直接開單，她認為有討論空間，才與員警溝通，但最後也要員警直接開單，且因與員警談話間，僅表明車主身分未提議員身分，但違停就是不對，非常抱歉。

她說，再次跟外界致歉，因先違停才造成後續狀況，之後會更小心，且整個過程與議員邱威傑無關，是貼文網友提及，對邱威傑不好意思。

宜蘭縣羅東國民小學稍早證實，發文者為校內教師，這行為已引發社會議論，將開考績會處理；校方轉述，這名教師是因朋友傳相關影片給他，他不清楚狀況，未經查證就貼文，他已透過管道聯繫徐巧芯，說明未查證就發言，希望取得徐巧芯諒解。

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媒體訊問對於警方已開罰單看法。徐巧芯說，是她主動要警方補開罰單，對裁罰沒意見，因她對相關條例不熟，出現違規錯誤行為，才有後續討論，也希望事件告一段落。

台北市信義警分局昨天發新聞資料指出，三張犁派出所員警下午1時許經光復南路415巷，發現一部車輛違停，上前告發，過程中，一名女議員出現詢問違停舉發程序，語氣平和，未有當場爭執及要員警不開單狀況，但員警現場未開單，事後貼文在個人IG，經網友轉傳至PTT，導致出現誤解。警方事後依違反道路交通管理處罰條例，開罰徐巧芯新台幣900元。（編輯：方沛清）1110520