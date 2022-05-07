更多編輯台推薦新聞：
診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約
生活

診所PCR採檢地圖上線 190間供快篩陽、有症狀者電話預約

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析
生活

什麼情況快篩適合視同確診 陳建仁舉3張圖解析

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看
產經

美國升息2碼央行跟進？6個牽動荷包問答一次看

防疫整理包》本土增4萬6377例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

防疫整理包》本土增4萬6377例 居家隔離對象放寬僅匡列同住親友

本網站使用相關技術提供更好的閱讀體驗，同時尊重使用者隱私，點這裡瞭解中央社隱私聲明當您關閉此視窗，代表您同意上述規範。
Your browser does not appear to support Traditional Chinese. Would you like to go to CNA’s English website, “Focus Taiwan" ?
こちらのページは繁体字版です。日本語版「フォーカス台湾」に移動しますか。
Focus Taiwanフォーカス台湾
上一頁
訊息平台
首頁 / 地方

議員指檢舉限縮違停恐增 北市警：加強巡查熱點

2022/5/7 12:03
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。
請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

（中央社記者劉建邦台北7日電）台北市議員李明賢指出，資料顯示去年取締違停總件數，約4成為民眾檢舉，但修法後限縮項目恐讓違停增加。市警局今天表示，短期內有磨合期，將加強巡查取締違規熱點。

國民黨籍台北市議員李明賢提供新聞資料指出，近期接獲多起陳情，有民眾認為，交通檢舉新制日前上路，限縮部分項目，可能導致市區車輛違停狀況增加，調資料發現，北市去年違停總件數，民眾檢舉佔約4成。

他說，交通檢舉新制日前上路，除可能加重基層員警勤務，像是駕駛臨停購買物品，民眾檢舉通報，警方到場，車輛已離開，員警難取締，違停造成交通阻塞，嚴重會引起交通事故，也建議改善員警取締違停積分制度。

台北市警察局交通大隊大隊長涂國卿表示，統計取締違停件數約4成是民眾檢舉，新制可能增加車輛違停狀況，短期內有磨合期，已要求轄區交通分隊加強巡查、取締。

北市交大指出，因應民眾檢舉交通違規項目限縮，預判違規停車可能增加，針對主要幹道將編排勤務，提升見警率，並加強轄區違停熱點巡查、取締，違規事實明確就依法舉發。

警方表示，針對嚴重影響交通順暢及道路安全的車輛會立即拖吊、移置，4月30日至5月3日止，取締違規停車6419件、紅黃線違停拖吊移置912件。

警方指出，會持續觀察分析違規停車成因，並適時與相關主管機關研議改善方式，且會修訂彈性調整員警取締項目及核分方式，研議取締主要幹道等嚴重違停熱點將加權計分。（編輯：方沛清）1110507

請同意我們的隱私權規範，才能啟用聽新聞的功能。

本網站之文字、圖片及影音，非經授權，不得轉載、公開播送或公開傳輸及利用。

下載中央社「一手新聞」 app，每日新聞不漏接！
iOS App下載Android App下載
地機族