租小黃車身貼廣告遭指賄選 林佳龍競辦將提告

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（中央社記者王鴻國、高華謙新北8日電）網傳計程車貼民進黨新北市長參選人林佳龍廣告貼紙可獲200元至500元影片，林佳龍競辦今天表示，這是合法租用車身張貼廣告，桃園市議員詹江村藉此造謠賄選，將提告。

林佳龍競選辦公室昨天發布新聞稿指出，網路及封閉群組內轉傳3段影片，內容是有關計程車張貼林佳龍廣告貼紙即可獲得新台幣200元、500元的對話。

林佳龍競辦昨天表示，這是競辦於9月27日與4名計程車司機簽訂「車身廣告租賃協議書」，以2個月為期，每台計程車1500元的廣告費用，請計程車司機代租下500輛計程車的車尾空間張貼廣告，雙方協定內容有白紙黑字為契約，內容並無不法。

林佳龍競選辦公室發言人何博文、李坤城、賴品妤、李晏榕今天召開記者會，針對「提告詹江村等人造謠林佳龍賄選」等議題作說明。

李晏榕今天在記者會上表示，不論拍攝影片背景與內容，經查證確實是林佳龍競辦的簽約對象，感謝影片的流出及國民黨新北市長參選人侯友宜選舉辦公室的幫忙注意。車身廣告簽約對象若有債務不履行問題，將交由司法解決。

她呼籲政治人物與民眾不要再轉傳，林佳龍沒有賄選，詹江村在網路上聲稱「林佳龍賄選抓到了」，他已涉違反選罷法意圖使人不當選罪嫌，競辦將對詹江村提告。

林佳龍競辦指出，民眾不要再轉傳這3段影片，若繼續轉傳且誣指林佳龍涉賄選，競辦絕不姑息，會告到底。

侯友宜選舉辦公室今天也召開記者會，新北市議員葉元之及新北市議員參選人林鼎超在會中表示，林佳龍找計程車司機買廣告，聲稱給1500元，但最後司機只拿到200元至500元，這是否涉及綁樁？林佳龍應講清楚。（編輯：戴光育）1111108