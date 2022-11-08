民進黨北北基桃共推1200元月票政見 整合台鐵、客運

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民進黨中央8日上午舉行「每月1200首都通交通月票．北北基桃我都行」共同政見記者會，民進黨桃園市長參選人鄭運鵬（左起）、台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍與基隆市長參選人蔡適應出席，宣布共同推出首都通交通月票。中央社記者張皓安攝 111年11月8日

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（中央社記者陳俊華台北8日電）民進黨北北基桃4縣市長參選人今天合體舉行記者會，宣布推出「1200首都通交通月票」，不僅票價降低到每月1200元，範圍增加基隆、桃園，更整合台鐵、機捷、國道客運等運具。

民進黨台北市長參選人陳時中、新北市長參選人林佳龍、桃園市長參選人鄭運鵬、基隆市長參選人蔡適應上午舉行「每月1200首都通交通月票．北北基桃我都行」共同政見記者會。

蔡適應說，基隆到台北通勤，最重要的大眾運輸工具是國道客運與台鐵，目前沒有加入雙北的每月新台幣1280元的月票，是遠遠不足的；首都通1200交通月票是跨域治理最重要的政策之一，未來基隆捷運通車後，也會納入月票。

鄭運鵬表示，首都通月票是跨運具、跨縣市、跨生活圈的整合，期待在基北北桃擴大實施，未來所有運具可一卡整合，以減少私人運具、塞車問題，並達到降低交通事故效果，藉由這政策達成2050淨零碳排，是完整、貼心、有未來性的計畫，希望選後可馬上上路。

陳時中說，他提出「台北更好、台灣共好」口號，單一生活圈已越來越成形，就學、就業、休閒都是一體的，月票從1280元降到1200元，不只減輕大家負擔，對智慧運輸大大有幫助；財務規劃方面，會跟中央合作爭取經費，中央政策目標是節能減碳，在財政上會給予一定協助。

林佳龍表示，降票價、增基桃、加運具是首都通月票的3大重點，現在還規劃增加台鐵、機場捷運、公路客運，這對基隆、桃園非常重要，最後一哩路是加入公共自行車YouBike，是結合多元載具的綠色智慧運輸系統。

林佳龍指出，這項計畫每年約需增加35億元預算，會爭取中央補助，以交通部既有預算、淨零轉型預算等，他曾任過交通部長，精算後很清楚這項政策是具體可行。（編輯：趙蔚蘭）1111108