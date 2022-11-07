挺陳時中 蔡英文：經濟好就是因為疫情控管得好

（中央社記者林長順台北7日電）民進黨台北市長參選人陳時中今天晚間於大直植福宮開講，黨主席蔡英文到場力挺。蔡英文指出，經濟會好，就是因為疫情控管得好，並笑說「說來說去都跟陳時中有關」。

陳時中「廟口開講」活動晚間來到大直植福宮，持續走入基層說明未來市政願景，植福宮廟口開講除了蔡英文再次現身站台，還有擔任競總主委的前副總統陳建仁、經濟部長王美花、內政部次長花敬群等人。

花敬群指出，COVID-19（2019冠狀病毒疾病）疫情這2年多來，陳時中當疫情指揮中心指揮官，要為百工百業煩惱，要為人民生活指引煩惱，但在全世界最危險的時候，卻讓台灣成為全世界最安全的地方。陳時中在疫情中帶給大家一路安定、順利，可以承擔這麼重的責任，「這樣的人我們要感謝他，更要珍惜他」。

陳時中表示，從政絕對不是要為了打敗誰、討厭誰，從政是為了心愛的地方，要為這片土地做更多事情；有些人為了選舉，性情大變，但很多人跟他講「心頭抓乎定」，心放正、就不會生氣。陳時中說，在土地公面前，相信許多事情都是人在做、天在看。

陳時中說，有人刻意抹黑牽手一事，在公開場合、朋友聚會，很多支持者都很開心，所以有牽手的動作很正常。

陳時中強調，選舉不用選到這樣，每個人都有社交、開心的時候，不要自己不開心，也要弄到別人不開心。陳時中也提到，他判斷應該是他辯論表現不錯，讓對手陣營開始出奧步。

蔡英文致詞時細數台灣在防疫、二代健保的成績，更提到長照2.0，從2016年的預算新台幣50億元到今年有600億元，這麼龐大的預算，就是要照顧好每個需要照顧的國民。還有日照中心、全天候的照顧機構、住宿型照顧機構等，而尤其台北市更有許多需要照顧的人，這些都是陳時中的專長，交給陳時中來做一定會做得很好。

蔡英文強調，政府現在更用一年千億的預算，照顧0到6歲、國家一起養，而國家可以拿出這些預算，規模越來越大，就是因為台灣的財政穩定；台灣財政穩定，是因為過去幾年經濟發展得好，而經濟會好，就是因為疫情控管得好。蔡英文笑說：「說來說去都跟陳時中有關。」

蔡英文表示，這一次的選舉，是一次對世界表達訊息的機會，要向世界表達：台灣人對自己有自信，台灣人也有決心要保護自己的國家，這不只是一場地方選舉，更是國際社會在觀察台灣在中共20大之後選舉的未來方向。（編輯：張雅淨）1111107