黃珊珊稱松湖變電所執意原址 台電：評估過11處

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（中央社記者曾智怡台北7日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊關切松湖變電所興建，稱市府列出替代地點，台電仍執意原址；台電澄清，評估過包括內湖污水處理廠、內湖科技園區等11個方案，但分別有私地產權複雜、面積不足等不適合原因。

針對黃珊珊稱台電在東區用電問題「根本不急」，台電回應，早在20多年前即啟動相關規劃，但僅有台電著急還不夠，用地評估取得、多目標許可、都市審議等過程，也必須與地方政府共同努力促成。

台電晚間發布新聞稿表示，松湖現址是經過北市政府於2004至2006年間，邀請各領域專家學者組成「松湖E/S設置地點評估專案小組」評估認可的最適當地點。

事實上，台電評估過11處地點，例如曾有建議設置於內科園區內，但區內已無足夠土地；內湖極限運動公園，下方已有既設污水處理設施；內湖垃圾山處理後仍留置有14公尺高的垃圾，且考量開挖建築物基礎時可能產生沼氣影響人員安全，另進行地質改良工作也有困難。

南港經貿園區則因區內多屬住宅及商業區，且唯一的工業區土地已使用，無法覓得合適變電所用地，因此皆不適合。

台電表示，為爭取民眾認同，2016年至今台電已辦理超過230次溝通說明，累計近千人溝通，並於2021年10月31日舉辦200人以上的大型公開說明會，也透過實地參訪變電所的形式讓民眾了解安全性，化解疑慮。

同時，台電委託台科大團隊實測，研究顯示變電所電磁場對社區無影響，未來將加強多元社會溝通說明，盼請民眾與地方政府共同支持。另外，為與地方共存共榮，變電所規劃採全地下化設計，將變電設備移入地下，地上層則規劃多目標公共設施，顯示台電積極與民溝通，拚能滿足民眾期待。

台電表示，台北東區經濟持續發展，區域電網的強化刻不容緩，穩定供電是台電最大的目標，台電非常願意持續與北市府及市民溝通，期盼能與北市府一起討論找方案，共同解決北市供電問題。（編輯：楊凱翔）1111107