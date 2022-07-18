黃珊珊質疑松湖變電所有輻射 台電：沒有電磁波疑慮

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（中央社記者鄭鴻達台北18日電）台北市副市長黃珊珊日前指出，松湖變電所花20年無法興建，是台電原計畫為地上型變電所，在地居民擔心輻射等影響；台電今天回應，原始設計沒有電磁波疑慮，如今改成地下型設計，同樣沒有上述疑慮，社會大眾無需恐慌。

黃珊珊17日與國民黨立委蔣萬安隔空交火，她在臉書發文指蔣萬安的評論是「中了中央的計」，並表示松湖、玉成變電所之所以歷經20年無法興建，是因台電原始計畫為「地上型變電所」，在地居民擔心輻射等影響，強烈抗議。

台電發布新聞稿表示，關於松湖變電所，即使是原計劃的地上型變電所，也是室內型變電所，採取鋼筋混凝土結構及絕緣設計，各國皆然，也不會有電磁波及輻射疑慮，希望社會大眾無需恐懼。

台電重申，目前松湖變電所已改為地下型設計，並委託學術單位科學研究，同樣無電磁波疑慮。台電也喊話表示，黃珊珊是高知識份子，應不會有這樣的誤解，台電也願意持續溝通說明。

台電說明，台北市本身無電廠，只能依賴外地送電，目前北市東區用電，同樣依賴已滿載的新北汐止超高壓變電所供應，而缺乏超高壓變電所的台北市，就像水庫有水，但是水管口徑不夠大，導致無法足量供水。

台電強調，20年來無法推動變電所，導致現在只能靠臨時措施應急，感謝台北市長柯文哲深具科學精神，表達只要台電本於電力專業說明，就會支持松湖變電所的態度。

此外，黃珊珊也在臉書指出「台電兩手一攤、人間蒸發」，台電說明，為履行供電義務全力，台電不可能人間蒸發，但也需地方政府協助。

台電細數，在2016年都審會後，台電拜會柯文哲，並依照北市府建議「該怎麼做就怎麼做，回歸科學方法、加強民眾溝通」，因此，經濟部也就松湖變電所興建案組成工作小組，2018年朝地下化規劃，並於2019年提案，將松湖調整為全地下化變電所，以利地上層可規劃為親民公共設施。

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台電強調，如柯文哲所言「面對問題是解決問題的第一步」，從2016年都審會到2019年提案調整為新方案的期間，台電辦理逾上百場小型分眾溝通，包括議員、里長、在地協會等，部分結合變電所參訪，化解民眾對電磁波的疑慮。

台電表示，同時持續進行相關電纜洞道工程，預計今年底全線貫通，若能取得松湖建照許可，就可以立刻動工興建變電所，以利早日完工，滿足台北市用電需求。（編輯：潘羿菁）1110718