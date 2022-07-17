北市跳電 蔣萬安提變電所案、柯文哲拋五缺議題

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台北市北投區、饒河夜市一帶16日接連停電，市長柯文哲（圖）17日到北市青少年發展處出席活動前受訪表示，中央雖說不是電力不夠，而是電網分布問題，但對老百姓而言就是沒電可以用，副總統賴清德在5年前剛任行政院長時說要解決五缺（缺電、缺水、缺地、缺人與缺工），但現在還是五缺。中央社記者郭日曉攝 111年7月17日

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（中央社記者陳昱婷台北17日電）北市北投區、饒河夜市一帶昨天接連停電，國民黨台北市長參選人蔣萬安今天指出，松湖、玉成變電所案延宕多年應盡速解決。台北市長柯文哲說，以前五缺，現在還是五缺。

柯文哲上午出席「台北市參與式預算高中職推廣教育課程成果發表會」前接受媒體聯訪表示，北投區與饒河街昨天是跳電，真正有缺電、限電問題的是東區門戶計畫，這是很大的問題。

柯文哲指出，中央雖說不是電力不夠，而是電網分布問題，但對老百姓而言就是沒電可以用，副總統賴清德在5年前剛任行政院長時說要解決五缺（缺電、缺水、缺地、缺人與缺工），但現在還是五缺。

至於可支援東區電力的松湖變電所案，柯文哲說，北市府已經同意蓋了，剩下都市計畫審查、建照申請要看台電的進度。

蔣萬安上午出席「恭迎台北安西媽祖會口罩媽祖駐駕吉慶」儀式前接受媒體聯訪表示，北投區與饒河街昨天停電都是因為饋線跳脫、負載過重，「我就問台電，到底是你的設備太老舊，還是因為沒辦法穩定供電。」

蔣萬安指出，無論是松湖還是玉成變電所案，都已延宕10多年無法解決，只看到中央、地方互相踢皮球，市民權益卻一直被忽略。

蔣萬安說，台北市這2年似乎變成停電常客，再多的復甦補助及措施，無電可做生意也是枉然，停電、限電問題迫在眉睫，呼籲中央與地方少一點算計，多一點解決問題的誠意。

此外，對於民進黨台北市長參選人陳時中競選團隊找立委范雲、高嘉瑜及林昶佐等人協助，柯文哲表示，選舉團隊有時候是擺給人看的，再看1個月、選戰開打後，才知道陣容是真的還是假的。

柯文哲指出，選戰是動態的，應該冷靜地去思考誰當市長對台北的發展比較好，而不是討論誰選得上，這是台灣民主政治要努力的方向。（編輯：戴光育）1110717