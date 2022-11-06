台電：與北市持續溝通松湖變電所 盼共創多贏

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（中央社記者鄭鴻達台北6日電）對於外界質疑台電針對松湖變電所未與居民溝通，台電今天強調20多年前就啟動松湖變電所相關規劃，期間更持續積極溝通，爭取民眾認同。台電強調，選舉時的多元討論是一時的，盼能與北市府合作並創造多贏。

台電發布新聞稿指出，台電20多年前就針對東區用電啟動相關規劃，雖遭阻力延宕多年，但仍長年持續溝通，爭取民眾認同，包括歷任董事長近年皆積極拜會說明變電所必要性，2016年累計至今，已辦理超過230次溝通說明。

台電強調，松湖變電所興建已刻不容緩，台電積極努力要爭取北市府與地方民眾的支持，盼各界一起為市民用電共同努力。

台電表示，松湖變電所在2018年改為全地下化設計，將變電設備移入地下，地上層則結合公共設施，成為多目標變電所大樓，台電也持續爭取民眾認同，自2021年至今，已辦理超過70次小型分眾溝通，累計近千人溝通。

而在2021年10月31日，台電還舉辦200人以上大型公開說明會，且委請台灣科技大學擔任第三方公正單位，進行電磁場模擬，未來將持續與社會多元溝通說明，盼民眾與地方政府支持。

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台電強調，台北市用電需外地支援，東區用電也依賴新北汐止的超高壓變電所輸送，因此台電20多年前就啟動松湖變電所相關規劃，2002年向北市府購地，2012年送市府都審，但就此停滯10年，期間歷經3任市長，3次都市設計審議。

台電強調，松湖超高壓變電所興建已刻不容緩，選舉期間各界的多元討論是一時的，台北市民的用電才是大家要努力的目標，台電將持續溝通，並殷盼能與北市府合作，在各界支持下，盡速興建松湖，創造多贏。（編輯：蘇志宗）1111106