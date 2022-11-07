林佳龍指員警刺探選情 侯友宜：警察保持行政中立

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民進黨新北市長參選人林佳龍（前車上）7日下午隨著車隊到新北市蘆洲區掃街，爭取選民支持。（林佳龍競選辦公室提供）中央社記者高華謙傳真 111年11月7日

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（中央社記者高華謙新北7日電）民進黨新北市長參選人林佳龍今天談及有員警現身競辦記者會時說，新北警民比是6都最低，已經很累，竟還要刺探選情；新北市長侯友宜說，警察在選舉時維護治安，保持行政中立。

林佳龍競選辦公室今天召開記者會，質疑選前之夜要借場地與路權都遭刁難，記者會開到一半，他們發現有3名新北市政府警察局與海山分局員警站在後方聆聽，質疑是來刺探軍情；員警當下說是來維安。

新北市政府警察局表示，這次林佳龍競辦召開記者會提出對於選前之夜交通路權申請疑義，因此派員前往了解狀況，以利及時回應，並協助解決申請問題。

林佳龍今天下午到蘆洲車隊掃街時說，他擔任過很多次參選人，也當過台中市長，這很不符合標準作業程序， 如果是維安，應是保護他，但他不在現場，現在派3人到現場也沒跟競辦打招呼，「這不是對外公開競選總部，而是我們辦公的地方」。

林佳龍表示，在侯友宜治理下，警察已經很辛苦，新北警民比是全國6都最低，警察還要做很多另外被交代、刺探選情的工作，這造成基層員警無法做好核心業務，也有過勞問題。

對此，侯友宜下午到新北市政府警察局刑事警察大隊慰勉警察偵破詐騙集團囚虐案後，接受媒體聯訪表示，警察在選舉時維護治安，全力以赴，保持行政中立。

新北市政府警察局長黃宗仁接受媒體聯訪時表示，林佳龍競辦記者會是公開的，沒有秘密，警察在這段時間要負責治安與選舉活動安全，因此都會了解相關情形以做適當維護準備，所有警察絕對不會涉入政黨與選舉，都保持行政中立，請大家不要給基層同仁額外負擔與誤解，打擊員警士氣。（編輯：李錫璋）1111107