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林佳龍指選前之夜借不到板一 市府：5月就被借走

2022/11/7 19:56
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（中央社記者高華謙新北7日電）民進黨新北市長參選人林佳龍指選前之夜場地借不到板橋第一運動場與區運路，要市長侯友宜讓出一個場地；新北體育處說，使用日前半年就可申請，板一運動場今年5月已被借走。

林佳龍競選辦公室發言人何博文與李坤城今天在競選辦公室內召開「請問侯友宜，借一條路有多難，你到底在怕什麼？」記者會，指8月19日就向新北市政府體育處申請板橋第一運動場，9月19日向板橋區公所申請板橋第一運動場旁的區運路段辦選前之夜，但都被否決，質疑黑箱作業。

林佳龍今天下午到蘆洲車隊掃街前接受媒體聯訪時說，侯友宜不讓他們在選前之夜申請想申請的地方，還球員兼裁判，在還沒人登記時就把板橋第一運動場前廣場偷偷借走，很不公平，連民進黨議員與黨團要索取資料通通不給。

林佳龍表示，連要申請不會互相干擾的區運路，竟然也不行，「你要在這2個地方辦活動嗎，不可以讓1個給我們嗎」，新北市已經被侯友宜搞成行政獨裁，但他們會力爭到底，「侯市長請你在兩個場地選一個，其中一個讓我們辦選前之夜，不然我們還是堅持會在兩個場地中選一個來辦」。

新北體育處表示，依「新北市政府所屬運動場館使用管理要點」，申請人應在使用日前6個月到1個月提出申請，板橋第一運動廣場11月25日的使用權今年5月就已被借走；且這是人民申請案件，除當事者外其他人是不相關第三者，無調閱權力。

板橋區公所表示，區運路路權申請部分，10月25日接獲林佳龍競選總部申請後，與市府體育處確認已核准相關單位於第一運動場申請大型集會活動，考量日前發生梨泰院踩踏事件，為維護人潮進出動線及交通安全，避免疏散動線重疊及衝突，所以11月3日發文駁回林佳龍競選總部於區運路借用申請。

對此，林佳龍說，梨泰院踩踏事件不久前才發生，但他們很久之前就申請，「這真的是亂扯一通」，明明可以透過各種方式維護動線，不能隨便找個理由剝奪他們辦選前之夜。（編輯：李錫璋）1111107

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