陳時中競總譴責國民黨四大奧步 呼籲蔣萬安道歉

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（中央社記者林長順台北7日電）台北市議員徐巧芯指陳時中伸鹹豬手。陳時中競選總部今天表示，國民黨與蔣萬安陣營用低劣下流的手段進行人格抹煞，不惜傷及無辜，須對紙風車劇團、陳時中及社會大眾道歉。

民進黨台北市長參選人陳時中競選總部下午召開「國民黨偷拍奧步說清楚、講明白」記者會，由陳時中競總總幹事吳思瑤、發言人羅浚晅、台北市議員江志銘、簡舒培、梁文傑共同出席。

吳思瑤指出，國民黨與市長參選人蔣萬安陣營在一場辯論後因為選情危急，用低劣下流的手段進行人格抹煞，為了打擊陳時中的選情，連帶也對相關善良、無辜的當事人造成非常大的傷害。

吳思瑤說，紙風車中午也召開記者會，還原了當天的餐敘，這就是一場公開的餐會，在走出餐廳時，被狗仔偷拍，看圖說故事抹黑，更對紙風車造成非常大的傷害。

吳思瑤強調，國民黨這次使出四大奧步：第一，以不正當、不光明、偷拍的手段，進行不正當的影射，更用不正當的手段進行不健康的連結。第二，資訊來源不明，這些照片到底是誰拍的，是媒體拍的？還是國民黨派人一路跟監？難道國民黨的黨國復辟又開始了嗎？難道情治跟監在蔣家後代又復辟了嗎？

她說，第三，看圖說故事，用不正、邪惡的眼光，在正常、公開的餐敘場合，不實影射、扭曲真實的狀況。第四，國民黨和蔣萬安陣營編造劇本，說是媒體拍攝但因為綠營施壓，造成媒體不敢揭露。吳思瑤表示，國民黨好會寫劇本，好會編造故事。

梁文傑指出，徐巧芯其實都知道照片中的人物是誰，一是聯醫仁愛院區副院長丁金聰與聯醫松德院區副院長李雅玲，也知道兩人是夫婦，先故弄玄虛，再含沙射影，目的不是在講什麼尊不尊重女性，而是警告其他聯醫醫生，不要再挺陳時中。

吳思瑤指出，蔣萬安必須連同他的爪牙一起四個道歉，第一，對包括紙風車等相關無辜受害的當事人；第二，對打擊陳時中、抹黑陳時中而道歉；第三，要對善盡第四權的媒體專業人員道歉；第四，蔣萬安要對社會大眾道歉，讓神聖的選舉蒙羞，讓台灣民主蒙塵。

吳思瑤最後公布音樂人詹雅雯獻唱的「感謝有你」MV，她指出，歌詞能看到陳時中的心情、這兩年多對台灣人民團結對抗疫情那份感謝的心，MV中也看到許多支持者想抱或牽陳時中。吳思瑤認為這是人與人之間最自然的情誼表現，陳時中團隊會繼續保持正向。（編輯：唐聲揚）1111107