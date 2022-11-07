出席社區大學座談會 黃珊珊推促進老幼共學

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無黨籍台北市長參選人黃珊珊（左）7日在市長官邸出席「與市長有約座談會－台北市終身學習教育政策發展」，簽署承諾書協助改善社大困境。中央社記者裴禛攝 111年11月7日

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（中央社記者劉建邦台北7日電）無黨籍台北市長參選人黃珊珊今天表示，社區大學課程多元，具備優秀師資，當選後，持續規劃及執行樂齡學習，促進老幼共學，像每年提供65歲以上新台幣3000元的樂齡學習券。

黃珊珊下午出席台北市社區大學永續發展聯合會及北市社區大學講師職業工會舉辦座談會，暢談終身學習教育政見，並提出社區大學未來發展，黃珊珊致詞時作以上表示。

黃珊珊指出，很多長輩退休，突然失去生活的重心，除多外出活動很重要，再度返回校園學習，也是退而不休的好方法，社區大學成立20多年，至今已進化，像是規劃課程多元，有插花、攝影等，且具備專業優秀師資帶領學習。

她說，社區大學更是地區重要力量，除帶動地方創生，還可協助社區營造等，透過社區大學可找到地方文化及精神，這部分也變為社區大學的亮點。

黃珊珊表示，若當選市長，會持續規劃及執行樂齡學習，營造學習型城市及終身學習氛圍，促進老幼共學，像在12個行政區設老幼共學的學習中心，及每年提供65歲以上3000元的樂齡學習券，兼顧長輩樂齡學習與學童母語教學環境，促進祖孫世代共學共享，打造幸福全齡城市。

她說，會延續社區大學的理念，成立培訓職人或達人為目標的2.0版社區大學，且規劃4年內，成立6所，培育青年或在職人士創新創業、企業經營、財經專業及公共議題等知能。

她表示，在設備更新部分，北市府教育局每年有補助社區大學200萬元，但政府資源有限，所以要建立平台，透過公私協力，引進外部力量，推動社區大學的永續發展。

黃珊珊提到社區大學講師鐘點費時說，只要符合法規，可用專案報送提高收費標準，找專家當講師，鐘點費可訂定為2000元。（編輯：李錫璋）1111107

無黨籍台北市長參選人黃珊珊（右）7日在市長官邸出席「與市長有約座談會－台北市終身學習教育政策發展」，與北市12所社區大學校長及代表交換意見。中央社記者裴禛攝 111年11月7日